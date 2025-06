Prato, proteste in Consiglio comunale per la sindaca indagata

La seduta del Consiglio comunale di Prato del 19 giugno è durata meno di un'ora e si è svolta in un clima teso. È stata la prima uscita pubblica della sindaca Ilaria Bugetti (Pd), indagata per corruzione. L'opposizione, guidata dall'ex candidato sindaco di Fratelli d’Italia Gianni Cenni, ha abbandonato l’aula in segno di protesta per l’esclusione delle domande sull’indagine, dichiarando: “Non stiamo qui a fare i burattini”.

Contemporaneamente, circa 30 cittadini presenti tra il pubblico hanno esposto cartelli chiedendo le dimissioni della sindaca, poi rimossi dalla polizia municipale.

Bugetti ha preso la parola brevemente per ribadire la sua disponibilità a chiarire i fatti davanti ai magistrati, con un interrogatorio previsto per lunedì, prima della decisione del gip sugli arresti domiciliari.

Il segretario del Pd di Prato, Marco Biagioni, ha criticato l’opposizione definendo la protesta “un flop clamoroso” e “un teatrino” messo in scena da Fratelli d’Italia, accusandoli di non rispettare le istituzioni e la Costituzione.