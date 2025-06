Fair Play e passione: al via la prima edizione del 'Memorial Muba', in memoria di Maati

Il comitato A-Maati organizza il 1° Memorial Muba, un torneo di calcio dedicato a Maati, il diciassettenne di Certaldo tragicamente ucciso il 29 dicembre a Campi Bisenzio, appassionato di pallone.

Il torneo, patrocinato dal Comune di Certaldo e sostenuto da altre associazioni ed enti locali, inizierà il 23 giugno alle 20:30 al campino della Mensa di Certaldo (via Carlo Marx) e si concluderà il 15 luglio con la premiazione della squadra che si sarà distinta per il miglior fair play.

Il torneo Carioca era un’istituzione per la città di Certaldo e per i ragazzi che vi partecipavano, ma da oltre dieci anni non veniva più organizzato. Gli amici e i ragazzi del paese hanno chiesto di ridare vita al torneo, per giocare in onore e per amore di Maati.

