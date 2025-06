QS World University Rankings: l’Università di Siena sale ancora nella classifica internazionale

L’Università di Siena sale per il terzo anno consecutivo nella classifica QS World University Rankings. L’Ateneo guadagna circa 80 posizioni e si colloca al posto 607 a livello globale, attestandosi nuovamente al di sopra della media dei 1500 migliori atenei di tutto il mondo esaminati da QS, vale a dire nel 40 percento delle università di tutti i continenti che possiedono gli standard per essere valutate.

Anche rispetto al panorama italiano l’Università di Siena migliora la propria performance ed entra in “top 20”: si colloca infatti al 18° posto tra i soli 43 atenei nazionali considerati dalla classifica QS.

Al buon risultato hanno contribuito soprattutto il numero delle citazioni ottenute a livello globale dai lavori di ricerca pubblicati da ricercatori e docenti dell’Ateneo, la reputazione accademica, che misura la qualità della percezione di una università tra i docenti di tutto il mondo, la reputazione dei datori di lavoro (employer reputation), che indica come è percepita l’università all’interno del mondo economico e produttivo.

Particolarmente positivo è dunque il 288° posto ottenuto dall’Università di Siena nel parametro delle citazioni, che è direttamente collegato alla qualità della ricerca. Ѐ quest’ultimo un risultato che conferma la capacità dell’ateneo di distinguersi positivamente in un settore dove la competizione internazionale è sempre più forte.

Nel confronto con il panorama italiano, l’Università di Siena si distingue tra l’altro per la presenza di un ambiente favorevole allo studio, dove gli studenti possono essere ben seguiti dai docenti (parametro studenti/docenti, 8° posto), e per la presenza di un contesto fortemente internazionale e accogliente, scelto da studenti di oltre cento nazionalità (9° posto).

Miglioramenti importanti ci sono stati anche per quanto riguarda la sostenibilità (ambientale e sociale), derivante dalla valutazione del mix di ricerca e pratiche in questo settore, per cui l'Università di Siena si è aggiudicata il 433° posto globale.

Commenta il Rettore Roberto Di Pietra: “In questa edizione della rilevazione la nostra Università migliora considerevolmente il suo posizionamento in importanti categorie. Questo risultato premia l’impegno costante della comunità universitaria e mostra un vivacità della nostra attività nell’ambito dell’internazionalizzazione di studi e ricerca. Questo risultato riconosce il valore delle attività di ricerca, di didattica e dei luoghi in cui l’università agisce”.

Fonte: Università di Siena - Ufficio stampa

