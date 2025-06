Rissa in centro a Castelfiorentino, la denuncia della Lega: "Regolamento di conti. Rafforzare presidi"

“Regolamento di conti in pieno centro nel tardo pomeriggio sotto gli occhi attinenti di passanti e commercianti”. È la denuncia dei consiglieri di Lega Castelfiorentino Susi Giglioli e Angelo Fiore, che tornano nuovamente sul tema della sicurezza in città e raccontano gli attimi di tensione che sarebbero avvenuti nel tardo pomeriggio di ieri.

Questo il racconto dei consiglieri: "Due soggetti di nazionalità albanese si sono scontrati per questioni di ‘onore familiare’. La situazione è subito degenerata allargando il contesto ad altri partecipanti e coinvolgendo anche la polizia municipale che non riusciva a contenere la situazione fino all’arrivo dei carabinieri. L’episodio ha dato poi origine a una scorribanda con auto nella piazza centrale dove è rimasta coinvolta un’altra vettura di un ignaro passante”.

Dopo i fatti di alcuni giorni fa, quando un uomo è caduto da un muretto di circa 6 metri forse a seguito di una lite, i consiglieri della Lega parlano di "un’escalation che non può essere più ignorata": "Sembra sia ricominciata la stagione estiva: ma qui non si parla di caldo, bensì di insicurezza. Ancora una volta tornano al pettine i nodi che la Lega ha sollevato da tempo in Consiglio Comunale, puntualmente ignorati dalla maggioranza: la richiesta dell’esercito alla stazione e l’elevazione a tenenza dei carabinieri a Castelfiorentino. I fatti parlano chiaro: la tanto sbandierata ‘zona rossa’ si dimostra essere solo propaganda. Senza forze dell’ordine rafforzate e un presidio continuativo sul territorio, soprattutto nelle ore notturne, ogni misura di sicurezza risulta inefficace. La realtà è sotto gli occhi di tutti”.

“La Lega – concludono Giglioli e Fiore – continuerà con determinazione a rappresentare le priorità dei cittadini, anche grazie al recente Decreto Sicurezza, fortemente voluto dal nostro partito e, come al solito, osteggiato dal centrosinistra. Sulla sicurezza non faremo nessun passo indietro”. Per confrontarsi con i cittadini sulle criticità relative alla sicurezza, un gazebo della Lega Castelfiorentino sarà presente sabato 21 giugno dalle 9.30 alle 13 in via Volontari del Sangue, davanti al Vaso Blu.

