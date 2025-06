Buongiorno oggi rigrazio Nadia che mi ha scritto e mandato una ricetta molto gustosa e facile da realizzare: la Salvia Fritta. Nadia qualche settimana fa ha organizzato un aperitivo a casa sua e tra gli antipasti ha fatto la salvia fritta.

Il fritto va bene per tutte le stagioni l'importante è magiarlo ben caldo altrimenti perde tutto il gusto della croccantezza.

Nadia nella ricetta ha dato anche dei consigli utili per friggere, come utilizzare l'olio di arachidi perchè mantiene meglio la temperatura. La temperatura ideale dell'olio deve essere tra i 170 e i 180 gradi, se avete un termometro alimentare utilizzatelo, altrimenti un metodo più semplice è prendere uno stuzzicadenti immergerlo nell'olio, se la temperatura è giusta l'olio inizierà a fare le bollicine intorno allo stecchino. La temperatura dell'olio è importante per ottenere un fritto asciutto e croccante non solo ma l'olio che utilizzate deve essere abbondate all'interno della padella dai bordi alti. La pastella non la preparate in anticipo ma solo al momenti che vi serve.

Per una pastella gluten Free potete utilizzate la farina di riso e se invece siete intolleranti al latte utilizzate una bevanda vegetale.

Al posto della birra potete utilizzare l'acqua frizzante mi raccomando ghiacciata.

Vi lascio un link dove vi spiega come fare la pastella a seconda degli ingredienti utilizzati, esempio: con l'uovo, senza uovo, con birra oppure con acqua frizzante, a voi la scelta! magari potete sperimentare tutti questi modi e trovare quello che più vi soddisfa e vi piace: https://www.ilfoodchetipuglia.it/pastella-croccante/

Salvia fritta

Ingrediente per 12 foglie

12 foglie di salvia

100 gr di Latte (o quanto basta)

100 gr di Birra (o quanto basta)

100 gr di farina (o quanto basta)

Olio per friggere meglio quello di arachidi (mantiene meglio la temperatura in frittura)

Sale e pepe q.b.

Preparazione

Scegliete 12 foglie di salvia grandi, lavatele e asciugatele bene. Preparate una pastella con la farina, il latte e la birra (birra e latte devono essere freddi da frigorifero) nella stessa quantità; la pastella dovrà risultare cremosa. Dopo aggiungete il sale e pepe. Immergete le foglie di salvia nella pastella fino a che non risultino bene coperte e friggetele su entrambi i lati nell’olio bollente. La temperatura ideale dell’olio è 170 gradi, se non avete un termometro da cucina, per vedere se bolle, immergete lo stuzzicadenti e se la temperatura dell’olio è giusta inizierà a fare le bollicine intorno allo stecchino. Scolate su carta assorbente e servite bene calde.

Nadia

