Servizio Mensa, Del Grande: "Sinistra Plurale attacca la maggioranza e strumentalizza"

Il sindaco Manuela del Grande risponde a Sinistra Plurale che nei giorni scorsi si era espressa contro il bando di esternalizzazione del servizio mensa. Ecco la nota completa:

Come sempre l’opposizione e in particolare il Gruppo Sinistra Plurale attacca la maggioranza e strumentalizza le scelte che l’amministrazione comunale con lungimiranza e programmazione sta facendo. L’opposizione dà dei giudizi senza leggere le carte e senza sapere le modalità e condizioni dell’affidamento.

Per chiarezza e trasparenza nei confronti della cittadinanza e delle famiglie, si evidenzia che la cucina centralizzata rimarrà nel comune di Santa Maria a Monte e i pasti verranno preparati e trasportati dal centro cottura come avvenuto fino ad oggi, afferma il Sindaco Manuela Del Grande. I dipendenti comunali rimarranno all’interno del servizio, anche se vi saranno pensionamenti e per questo occorre procedere ad una riorganizzazione del servizio, con tutela di tutto il personale interessato nel ciclo del servizio e della produzione. La Commissione Mensa rimarrà e collaborerà con le famiglie e il coinvolgimento delle stesse, come avviene oggi. L’ufficio scuola continuerà nella bollettazione, confrontandosi con le famiglie e interagendo con le stesse. Il menu’ verrà sempre controllato e redatto secondo le disposizioni delle normativa vigente.

Pertanto si chiede alla minoranza quali siano gli elementi a fondamento di tutto questo allarmismo alle famiglie e di tutte le informazioni date senza razionalità e in modo confuso? E’ solo strumentalizzazione politica a discapito della trasparenza e correttezza nei confronti delle famiglie.

La scelta dell’Amministrazione è stata fatta per una migliore gestione e valorizzazione della mensa.

Si ribadisce che la Commissione mensa rimarrà gestita dal Comune. La bollettazione sarà sempre in capo al Comune dove l’Ufficio scuola continuerà a dare assistenza e risposte alle famiglie e controllerà l’esecuzione dell’appalto del servizio, e tutto il ciclo di produzione dalle forniture alimentari alla distribuzione. Rimarranno tutte le progettazione espletate fino ad oggi compreso il progetto frutta a merenda nelle scuole.

Solo attacchi e allarmismo da parte di una minoranza che dovrebbe , come dice la legge, espletare il proprio mandato nel rispetto della stessa.

Si informa la cittadinanza che l’ufficio scuola rimane aperto tutti i giorni con orario indicato sul sito, compreso il sabato, a disposizione delle famiglie e delle nuove iscrizioni al servizio.

