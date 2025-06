Firenze, sfonda la vetrina del minimarket con l’auto e ruba la cassa: è caccia al ladro

Colpo nella notte a Firenze. Intorno alle 3, in via Toselli, un malvivente ha sfondato con un'auto la vetrina di un minimarket, riuscendo a portare via la cassa contenente 100 euro.

A dare l’allarme è stato un passante, che ha assistito alla scena e ha subito chiamato il 112. Quando la volante è arrivata sul posto, il proprietario dell’attività - un cittadino di origine cinese - era già presente. Sono in corso le indagini per risalire all’autore del furto

