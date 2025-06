Spettacoli al Torrione e Volo del Ciuco, cambia la viabilità

“Uno spettacolo d’estate” in ogni luogo. Ormai la programmazione degli eventi estivi è cominciata con la musica alta nelle frazioni, nei chiostri e adesso si comincia anche al Torrione di Santa Brigida.

Ma prima di questo, un altro evento unico e molto atteso in città farà da protagonista: in questo fine settimana, la città sarà attraversata dalla Storia dell’automobile con la tappa della Mille Miglia, una prima volta assoluta per Empoli e poi, nasi all'insù con la giornata medievale e il “544° Volo del ciuco” che interesserà alcune vie del centro cittadino.

Pertanto sono state disposte due ordinanze che regolamenteranno la viabilità temporanea nei prossimi giorni. Di seguito i dettagli.

544° VOLO DEL CIUCO – La manifestazione prevede lo svolgimento di un corteo storico con il seguente programma: sabato 21 giugno 2025, alle 21, partenza del corteo storico dalla sede, il palazzo delle Esposizioni, per raggiungere via Ridolfi, via Giuseppe del Papa, piazza Farinata degli Uberti, (sosta e benedizione del ciuco), via del Giglio, piazza della Vittoria, via Roma, via Giuseppe del Papa, Canto Guelfo, piazza Farinata degli Uberti e conclusione con il ‘Volo’ dal campanile del ciuco alle 23. (link all’evento https://www.comune.empoli.fi.it/Vivere-il-comune/Eventi/Il-Volo-del-Ciuco )

Ecco le modifiche temporanee a sosta e transito: dalle 9 alle 23:59 del giorno 21 giugno 2025 in piazza Farinata degli Uberti, intera piazza, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli; dalle 19 fino al termine della manifestazione del giorno 21 giugno 2025 e comunque solo per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo, nella Zona a Transito Limitato, intera area divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli. Al termine della manifestazione, si intendono ripristinate tutte le norme che regolano l'accesso e la circolazione in ZTL; in piazza della Vittoria, intera piazza, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli eccetto quelli del TPL.

In piazza Guido Guerra, alla rotatoria, temporanea sospensione della circolazione per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo storico; in via Tinto da Battifolle, l’intera via, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; in via Salvagnoli, nel tratto compreso tra via Salvagnoli e piazza della Vittoria, divieto di transito per tutti i veicoli e all’intersezione con via Salvagnoli, obbligo di svolta a destra in via Salvagnoli in direzione ovest per chi proviene da nord.

Le disposizioni proseguono in via dei Neri, all’intersezione con via Leonardo da Vinci, divieto di transito con obbligo di svolta a destra in direzione di via Cavour. Infine, in via Curtatone e Montanara, all'intersezione con piazza della Vittoria, obbligo di svolta a destra in direzione via Carrucci.

TEATRO, MUSICA, e PRESENTAZIONI DI LIBRI AL TORRIONE – Un’estate straordinaria sta per cominciare nella cornice del giardino all’interno delle mura del Torrione di Santa Brigida. Le modifiche temporanee al transito si rendono necessarie per consentire lo svolgimento della programmazione e entreranno in vigore nei giorni: 23, 25, 26, 28, 30 giugno 2025 e 2, 3, 4, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 24, 29 luglio 2025. (link sito Internet Visit Empoli https://www.visitempoli.it/wp-content/uploads/2025/06/spettacolo-d-estate-30mag25-DEF.pdf). Dalle 20 alle 24 dei giorni sopra citati in via delle Antiche Mura, nel tratto compreso tra via degli Orti e il civico 36 escluso, sarà adottato il divieto di transito per di tutti i veicoli eccetto quelli indispensabili allo svolgimento dell’iniziativa in programma; in via degli Orti, all'intersezione con via del Correggio, sarà collocato il cartello di preavviso di strada chiusa, direzione consigliata per Stazione FS/Firenze; all'intersezione con via delle Chiassatelle, preavviso di strada chiusa; in via Cavour, all'intersezione con via delle Antiche Mura, strada senza sfondo. Infine, in piazza Garibaldi, all'intersezione con via Chiarugi/Lavagnini, strada senza sfondo.

