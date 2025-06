Agli Uffizi torna il programma di visite per giovani under 30

Con l’arrivo dell’estate torna R-estate con l’arte!, ricco programma di visite e attività educative delle Gallerie degli Uffizi realizzato con il sostegno di Unicoop Firenze. Le iniziative sono rivolte a giovani, famiglie e a chiunque desideri riavvicinarsi all’arte in modo semplice e diretto; novità del 2025, quinta edizione, è un programma di visite dedicate ai giovani Under 30, nelle quali il museo svolge il ruolo di luogo di incontro e socializzazione. Affronteranno, a partire dalle biografie degli artisti, temi rilevanti e di attualità e si terranno il giovedì nel tardo pomeriggio, in modo che i giovani possano poi godersi la città e le sue attrattive.

Agli Uffizi ragazze e ragazzi potranno sperimentare il nuovo percorso Vivere a colori! Pennellate di storie d’artisti che attraverso i capolavori presenterà soprattutto il lato umano degli artisti che li hanno realizzati, alle prese con le soddisfazioni, ma anche con le difficoltà che hanno caratterizzato il periodo della loro formazione e quello lavorativo, quindi le strategie e le invenzioni da loro adottate per affermarsi nel proprio mestiere ed esprimere la loro personalità creativa.

Due le proposte di percorso per la Galleria d’Arte Moderna. La prima, La meglio gioventù. Vite d’artisti tra desideri, passioni e rivoluzioni invita a rivivere attraverso i dipinti della Galleria i desideri, le aspettative e le tensioni di artisti che tra Ottocento e Novecento hanno vissuto intensamente i grandi eventi storici della loro epoca, prendendovi parte o contestandoli, comunque offrendo il loro contributo alla ricerca del bene comune. Nel percorso Antologie le storie di vita quotidiana ritratte in dipinti e sculture diventano ancora più evocative perché unite all’ascolto di brani musicali e alla lettura di poesie.

Il programma per le famiglie si articola invece secondo un calendario di incontri tematici che permetteranno di scoprire in quanti modi si possono esplorare le straordinarie collezioni degli Uffizi, i fastosi ambienti di Palazzo Pitti e il Giardino di Boboli con i suoi profumi e i suoi colori.

Agli Uffizi grandi e piccoli potranno incontrare i massimi artisti del passato nel percorso Uffizi Celebrities; chi preferisce scoprire i capolavori del museo potrà farlo scegliendo l’‘itinerario floreale’ Fiori agli Uffizi; il percorso Scopriamo i segreti dei pittori permetterà invece di conoscere più da vicino strumenti e materiali della pittura su tavola e osservare il nucleo più antico dei dipinti della Galleria realizzati con questa tecnica. Forte del successo della scorsa edizione, non poteva mancare infine il percorso Uffizi “ai quattro sensi”, itinerario pensato per interagire con

le opere d’arte non solo attraverso la vista anche attraverso gli altri sensi.

Anche a Palazzo Pitti un primo approccio con le collezioni sarà possibile con il percorso Pitti Celebrities. Per esplorare i magnifici ambienti del palazzo le famiglie potranno scegliere la proposta A spasso nella reggia delle meraviglie e ripercorrere la vita quotidiana delle tre dinastie che vi hanno abitato. Per chi ama conoscere risolvendo indovinelli e prove, Esploratori a Palazzo Pitti è l’attività ideale: un’entusiasmante caccia al tesoro che si dirama nel tempo e nello spazio attraverso le opere di Palazzo Pitti. La Galleria d’Arte Moderna sarà invece animata dall’emozionante percorso Di bimbi e d’affetti in cui l’attenzione sarà posta su quei dipinti che illustrano gli affettuosi scambi fra bambini ed adulti di ogni tempo.

Al Giardino di Boboli diversi sono i percorsi di esplorazione delle varie parti di questo immenso giardino. Alla scoperta dei segreti del giardino è una passeggiata che permetterà di conoscere storia e curiosità di questo grande museo all’aperto, mentre grazie all’itinerario Le forme dell’acqua immagineremo insieme i giochi d’acqua che un tempo animavano le splendide fontane del giardino. I bambini saranno anche invitati ad aguzzare le orecchie per scoprire i suoni di animali e piante grazie al percorso Melodie a Boboli e scopriranno curiose storie di migrazioni e acclimatazioni di piante nel percorso Come semi in viaggio.

Per partecipare occorre prenotarsi ed essere in possesso del biglietto d’ingresso al museo.

Per le visite dedicate agli Under 30 il biglietto d'ingresso è offerto da Unicoop.

Il calendario delle attività dei mesi di giugno e luglio sarà consultabile sul sito www.uffizi.it; il calendario delle attività del mese di settembre verrà pubblicato a partire da luglio.

Fonte: Gallerie degli Uffizi - Ufficio stampa