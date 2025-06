Per la prima volta la 1000 Miglia fa tappa a Empoli: la città saluta il corteo di auto

I 350 equipaggi della 1000 Miglia sono in passaggio da questa mattina a Empoli: il corteo, provenendo da Montelupo Fiorentino, è stato introdotto dalle supercar del Ferrari Tribute e dalle nuove auto elettriche della 1000 Miglia Green, prima del passaggio delle auto nate tra il 1927 e il 1957, il fulcro della manifestazione. Oltre 400 auto d'epoca con equipaggi d'eccezione, come lo chef Carlo Cracco, hanno poi proseguito il loro viaggio verso Ovest, a San Miniato.

Carlo Cracco

La tappa di oggi, da 500 chilometri, la più lunga di quest’edizione, vedrà la 'Freccia Rossa' attraversare interamente la penisola italiana da Est a Ovest, collegando la costa adriatica a quella tirrenica, per poi concludersi a Parma.

"Un bellissimo colpo d'occhio vedere la nostra piazza Farinata con tutte queste auto che hanno fatto la storia - ha commentato il sindaco Alessio Mantellassi -, un passaggio che attraversa la nostra città, per la prima volta nella storia. Siamo orgogliosi, viva la 1000 Miglia e viva Empoli".

Il sindaco si è prestato per la timbratura dei primi equipaggi giunti in piazza, passaggio obbligatorio per la manifestazione, con i saluti ai tantissimi visitatori occorsi prima di ripartire.

GLI EVENTI NON FINISCONO QUI - Oltre al passaggio della 1000 Miglia, previsto ancora fino alle 16, la festa continua con Empoli Classic - Passione e Motori, la manifestazione che avrà come palco centrale piazza Gramsci per tre sere. L'area, che ospiterà concerti e street food, sarà occupata dalle 18 del venerdì fino alla mezzanotte e dalle 10 di sabato 21 e domenica 22 fino a tarda notte. Nel resto del centro (piazza della Vittoria, piazza del Popolo, via Roma e via Salvagnoli) auto e moto raduni e un Mercatino d'Autore in piazza delle Stoviglie.

L'appuntamento con la tradizione invece è per sabato 21 giugno con il Volo del Ciuco. L'iniziativa si terrà a partire dalle 21 in piazza Farinata degli Uberti con la 'pace' tra Empoli e San Miniato e il classico volo del ciuco di cartapesta realizzato dagli studenti del 'Virgilio' contro la quarta colonna di Palazzo Ghibellino. Nel mezzo, il corteo storico, sbandieratori, esibizioni medievali e tanto divertimento sin dalle prime ore della giornata.

