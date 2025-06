A fuoco alcune baracche al parco del Mensola

Alcune baracche sono andate a fuoco a Firenze. L'intervento dei vigili del fuoco è avvenuto dalle 11:45 di oggi (venerdì 20 giugno) in via della Torre, all'interno del parco del Mensola, per un rogo di alcune baracche frequentate da persone senza fissa dimora.

Non ci sono persone coinvolte. Sul posto una squadra e un'autobotte in supporto hanno effettuato lo spegnimento delle fiamme e provveduto allo smassamento dei materiali coinvolti. Richiesto anche l'intervento delle forze dell'ordine.

