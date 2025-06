Alia Multiutility ottiene la certificazione BIC – Best in Media Communication

Alia Multiutility ha ottenuto per il secondo anno consecutivo la certificazione BIC – Best in Media Communication, importante riconoscimento promosso da Eikon Strategic Consulting in collaborazione con Fortune Italia, l’edizione italiana del celebre magazine economico statunitense che analizza e racconta l’evoluzione del business, dell’innovazione e dei protagonisti del cambiamento. Il premio valorizza le aziende capaci di distinguersi per una comunicazione eccellente, coerente e costruttiva. La cerimonia di consegna si è svolta a Roma in due momenti simbolici: il primo nella Sala Capitolare del Senato della Repubblica e, a seguire, presso il Chiostro del Bramante.

Nel motivare il riconoscimento ad Alia Multiutility, Eikon ha evidenziato un posizionamento reputazionale molto positivo, un giudizio favorevole da parte dei giornalisti e la capacità dell’azienda di comunicare in modo efficace e riconoscibile.

La narrazione promossa da Alia, viene detto nelle motivazioni del premio, si fonda su quattro driver strategici – connessione, efficienza, rigenerazione, innovazione – che raccontano un modello industriale in grado di trasformare la gestione dei rifiuti in leva per uno sviluppo sostenibile e integrato.

Alia viene così riconosciuta come un volano di sviluppo per il Sistema Paese, con un impatto rilevante su tre dimensioni chiave:

Società, attraverso l’ascolto attivo e il radicamento territoriale;

Economia, grazie all’efficienza gestionale e alla rigenerazione degli investimenti;

Futuro, con l’adozione di tecnologie avanzate e processi improntati all’economia circolare.

Il Top Communication Value 2024 attribuito ad Alia è “Evoluzione responsabile dei servizi ambientali”, mentre l’ESG Goal 2024 identificato è l’Obiettivo 11 dell’Agenda ONU 2030 – Città e comunità sostenibili.

Nel 2025 sono state certificate 19 aziende, su un totale del 71% delle candidate, con Alia tra le realtà che confermano l’impegno costante verso una comunicazione trasparente e di valore.

Fonte: Alia - Ufficio stampa