Auto in sosta selvaggia blocca bus a Cascina

AT- autolinee toscane informa di aver dato mandato ai propri uffici legali di valutare se sussistano le condizioni per denunciare per interruzione di pubblico servizio e risarcimento danni il proprietario dell’autoveicolo che in divieto di sosta ha bloccato il bus at-autolinee toscane della Linea 190 a Cascina (PI), impedendo il regolare servizio di trasporto pubblico su gomma.

Questi i fatti: la mattina del 19 giugno 2025, attorno alle ore 9;30, il bus della Linea 190 rimaneva bloccato in via Michelangelo a Cascina (PI) perché un’auto in divieto di sosta impediva al mezzo di transitare e svolgere il servizio di trasporto pubblico locale. Solo dopo l’intervento della polizia municipale la viabilità è tornata regolare. Tuttavia, il servizio bus Linea 190 oramai aveva accumulato un forte ritardo a danno dei clienti del servizio pubblico di trasporto.

Fonte: Autolinee Toscane - Ufficio stampa