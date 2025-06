Moto contro furgoncino, muore 32enne in Versilia

Un drammatico incidente stradale ha causato la morte di un 32enne in Versilia. A perdere la vita è stato Marco Riccomagno, giovane residente a Camaiore.

Era alla guida della sua moto nella frazione di Capezzano Pianore, sulla via provinciale. L'incidente è avvenuto alle 6, lo scontro è stato con un furgoncino, non si conoscono le cause.

Le ferite per il 32enne sono sembrate fin da subito molto gravi, è stato portato in ambulanza all'ospedale Versilia ma non ce l'ha fatta. Presenti anche la polizia e la municipale camaiorese.

Notizie correlate