Consulta centro storico, FI San Miniato: "La giunta naviga a vista"

A seguito della nuova Consulta Cittadina del Centro Storico a cui una Amministrazione senza idee è stata costretta a distanza di una sola settimana dalla precedente il Coordinamento Comunale di Forza Italia San Miniato non può non confermare il suo giudizio negativo circa l’azione di una Giunta che continua a distinguersi per il suo “pressapochismo”.

L’unica nota degna di rilievo è, a nostro avviso, l’aver predisposto la prosecuzione dei lavori del maxi cantiere che ormai da quasi due anni paralizza il Capoluogo, iniziativa questa, assunta soltanto dopo la valanga di proteste e lamentele sollevate da esercenti e residenti.

L’impressione è quella di una Giunta in preda al panico che naviga a vista, senza avere una progettualità in ordine alle molteplici criticità di San Miniato;

Non è emersa nessuna idea su come risolvere il problema dei parcheggi, non è stata minimamente considerata la possibilità di adottare soluzioni migliorative per l’isola ecologica di Piazza San Pio, non esiste un’idea sulla necessità di trovare soluzioni per una viabilità alternativa a quella attuale, non c’è nessun progetto per una promozione del territorio “vera”, che esca dalla logica di un bieco sistema di partito responsabile, fra l’altro della scandalosa vicenda del Liceo Marconi ormai finita nel dimenticatoio, come sempre succede a San Miniato quando non siamo in grado di risolvere un problema il che, purtroppo, accade molto spesso.

Forza Italia San Miniato

Notizie correlate