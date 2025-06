Decreto Sicurezza, gazebo Lega a Cerreto Guidi: "Comunità hanno diritto a sentirsi più sicure"

Oggi venerdì 20 giugno dalle ore 9 alle ore 15 la Sezione comunale di Fucecchio della Lega per Salvini Premier che ha giurisdizione sul Comune di Cerreto Guidi ed il Valdarno Inferiore, ha organizzato un gazebo nell'ampia area a parcheggio di fronte al supermercato Coop di Via di Fucecchiello per parlare con i cittadini del Decreto Sicurezza fortemente voluto dalla Lega e convertito pochi giorni fa in legge. Legge che prevede più tutele per ci difende (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza etc.), più sicurezza per i cittadini italiani e meno impunità per chi delinque. Tra i promotori dell'iniziativa di Fucecchio ci sono il Segretario locale del Carroccio Marco Cordone, che è anche figlio di una vittima della criminalità e fondatore del "Comitato dalla parte di Abele", nato per dare voce a tutte quelle vittime della criminalità, troppo spesso dimenticate e non tutelate che chiedono giustizia e Andrea Frino, responsabile Sicurezza della Sezione leghista di Fucecchio. In merito Marco Cordone dichiara: "In un territorio allo stesso tempo importante e complesso quale è quello di Fucecchio, di Cerreto Guidi e del Valdarno Inferiore, territorio strategico a cavallo tra il Comprensorio del Cuoio e della Pelle e l'Empolese Valdelsa, ci stiamo confrontando con i cittadini sui temi della Tutela dell'Ordine pubblico e della Sicurezza dato che abbiamo sempre pensato che nei confronti di chi delinque, ci debba essere una sorta di tolleranza zero che per noi, come soggetti che da tanti anni e non in forma occasionale, seguono queste tematiche, significa, certezza ed effettività della pena senza sconti e permessi vari, partendo dal presupposto che se la pena è dura è anche certa con l'obiettivo che i criminali debbano stare in galera. Il Decreto Sicurezza, ci dà la possibilità di parlare con la gente di questi importanti temi". A circa mezz'ora dalla chiusura del gazebo sul Decreto Sicurezza desideriamo informare l'opinione pubblica che stamane sono stati distribuiti circa 500 volantini attinenti al Decreto Sicurezza ora diventato Legge dello Stato.

Fonte: Lega Fucecchio

