Empoli dà il patrocinio al Toscana Pride 2025

Sabato 21 giugno 2025 si rinnova l'adesione del Comune di Empoli al Toscana Pride, la manifestazione a sostegno dei diritti della comunità LGBTQIA+ e delle loro famiglie. Quest'anno l'evento, dal claim 'Abbattiamo muri, tessiamo futuri' si terrà a Prato, con partenza della parata alle 16 da piazza del Mercato Nuovo.

La giunta, nel concedere il patrocinio, ha richiamato alcuni testi fondamentali come la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che ribadisce all'articolo 21 il divieto di qualsiasi forma di discriminazione fondata sulle tendenze sessuali e la legge regionale n. 63/2004 'Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere".

L'assessora ai Diritti Civili, Valentina Torrini, afferma: "Anche quest'anno aderiamo con orgoglio al Toscana Pride. Le persone LGBTQIA+ affrontano troppe difficoltà e discriminazioni a causa della società in cui viviamo, ancora piena di stereotipi e pregiudizi e noi vogliamo vogliamo dare il nostro contributo alla costruzione di una società più giusta. Lo facciamo con il patrocinio al Toscana Pride, ma anche con le attività che stiamo portando avanti in collaborazione con la Rete Re.a.dy, come 'God Save the Queer', che ha l'obiettivo di raccontare la storia delle persone LGBTQIA+, affinché chiunque possa immedesimarsi nella loro vita e comprendere quanto sia importante lavorare tutte e tutti assieme per costruire una società dove ci sia parità tra le persone e dove le persone LGBTQIA+ vengano rispettate".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Notizie correlate