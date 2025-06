Tutto pronto a Empoli per il Volo del Ciuco, record per il corteo storico con oltre 300 figuranti

Tutto pronto per l’edizione numero 544 del Volo del ciuco. Sarà una giornata densa di appuntamenti quella di sabato 21 giugno, vigilia del Corpus Domini.

E con due importanti novità: la cerimonia della pace, tra Empoli e San Miniato, mai tanto attuale come nei giorni che stiamo vivendo, che sarà suggellata, sul sagrato della Collegiata di Sant’Andrea dai sindaci di Empoli, Alessio Mantellassi e di San Miniato, Simone Giglioli. A fare da testimone dovrebbe essere addirittura il presidente della giunta regionale della Toscana, Eugenio Giani che è un estimatore del "Volo del ciuco", avendo fatto da starter nel’ultima edizione. Ai due sindaci verranno offerte delle illustrazioni grafiche dell’artista Emanuele Michelucci. Resta ancora ignoto il nome che sarà assegnato al ciuco (che sarà svelato solo pochi minuti prima che l’asino, di cartapesta, realizzato dagli studenti del liceo artistico Virgilio di Empoli, guidati dalla professoressa Antonella Bertelli, venga calato giù dal campanile della chiesa). Mentre una cosa è certa: il corteo storico, che partirà alle ore 21 dal Palazzo delle Esposizioni per percorrere le strade del centro storico, quest’anno infrangerà il primato dei figuranti. Grazie alla presenza di una folta delegazione di sanminiatesi, si raggiungerà il numero di circa trecento personaggi che, con i costumi storici realizzato dalla Sartoria dell’Auser, sfileranno prima del volo.

Ecco il programma completo: A partire dalle ore 10 e fino a sera, Piazza Farinata degli Uberti e il centro storico cittadino si trasformeranno in un vivace villaggio medievale. La giornata sarà animata da banchi degli antichi mestieri, giochi medievali per grandi e piccini, spettacoli teatrali, giocolieri e musici itineranti, animazioni per bambini e figuranti in costume.

Dalle ore 21 prenderà il via l’imponente Corteo Storico con i figuranti in abiti d’epoca che sfileranno lungo le vie del centro con partenza da Palazzo delle Esposizioni. Parteciperanno gruppi storici, tra cui gli Arcieri della Rocca di Montopoli, le Contrade di Cerreto Guidi, tra cui Caracosta e Porta Fiorentina, i Tamburini della Compagnia di Sant’Andrea, i figuranti del Corteo Storico di San Miniato. Durante la sfilata ci saranno la benedizione dell’animale che viene portato in sfilata, alla testa del corteo e la

cerimonia della pace. In piazza Farinata degli Uberti, sotto la sapiente guida del Giullar Cortese (l’attore Gianluca Foresi), ci saranno esibizioni e spettacoli, in attesa del volo.

Fonte: La Compagnia di Sant’Andrea