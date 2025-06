Musica, shopping, sagre, escursioni: l'estate entra nel vivo a Fucecchio

Dal 20 giugno al 7 settembre tanti eventi culturali, concerti, incontri, escursioni e shopping sotto le stelle abbracceranno il centro storico e le frazioni “Estate a Fucecchio, magia sulla città”: è il titolo della rassegna estiva promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale e le realtà culturali ed associative del territorio. Dal 20 giugno al 7 settembre in programma tanti appuntamenti per grandi e piccoli, giovani e famiglie, che andranno dalla musica al teatro, dagli incontri all’arte, dalla convivialità allo shopping, passando per le escursioni, lo sport e l’archeologia. Una rassegna particolarmente ricca che si snoderà non soltanto nel centro storico ma anche nelle frazioni. "Si tratta di un programma molto ampio e variegato per offrire una rassegna che vada incontro a tutti i gusti – spiegano Alberto Cafaro, assessore alla cultura, e Marco Padovani, assessore al commercio -. Una rassegna che spazia tra arte, musica, sport, shopping, sagre, incontri, escursioni, e che riflette la ricchezza del mondo associativo fucecchiese, abbracciando il capoluogo e le frazioni. Eventi pensati per grandi e piccoli ma anche per i giovani, che ci auguriamo possano allietare le serate estive e dare modo ai cittadini di riscoprire tutta la ricchezza della nostra Città".

"Con questa rassegna vogliamo far vivere la nostra città e riscoprire, attraverso i tanti eventi in programma, le bellezze del centro storico e delle frazioni, così come la ricchezza del nostro tessuto associativo e del Centro Commerciale Naturale – conclude la sindaca Emma Donnini -. Ringrazio tutte le associazioni e tutti gli artisti che saranno i grandi protagonisti di questa estate, nella speranza di assistere ad una grande partecipazione da parte dei cittadini e delle cittadine".

PROGRAMMA GIUGNO

Si inizia venerdì 20 con la mostra dei lavori di Catia Casadio “Nei colori vivo”, allestita fino a sabato 21 presso il Palazzo delle Arti in piazza Vittorio Veneto (visitabile venerdì e sabato dalle ore 17 alle 22). Sempre venerdì, alle ore 21:30, nell’area antistante la Limonaia nel parco Corsini, in programma il saggio finale dei corsi di jazz a cura dell’associazione Oblivium Jazz Contest. Domenica 22, come da tradizione, le vie del centro si vestono a festa con l’Infiorata del Corpus Domini, a cura degli infioratori della Pro Loco Fucecchio, accompagnata dal 4° Raduno Fiat 500 e dal mercatino dell’ingegno; nel pomeriggio, inoltre, spazio allo spettacolo “Lo stramagante Mr. Dudi”, in programma alle 17:30 e alle 18:30 in piazza Montanelli, a cura di Terzostudio. Mercoledì 25, alle 21, l’Orchestra da Camera Fiorentina diretta dal maestro Giuseppe Lanzetta torna a Fucecchio, in piazza Montanelli, con un concerto dedicato a Walt Disney, mentre venerdì 27, all’interno della manifestazione “Estate dell’allegria”, in programma una passeggiata notturna tra le Cerbaie e il Padule promossa dall'oratorio All'Ombra del Campanile ed organizzata dall'Ecoistituto delle Cerbaie, con partenza alle 20:30 dal Casotto del Sordo.

PROGRAMMA LUGLIO

Ad aprire gli eventi di luglio è la prima delle quattro serate a cura del Centro Commerciale Naturale, in programma tutti i mercoledì del mese di luglio nelle vie del centro: a partire dalle ore 21, ogni serata sarà dedicata ad un tema diverso, ad iniziare con “Wonderland – Una città per bambini” (mercoledì 2), per proseguire con “Sport by night” (mercoledì 9), “Calici sotto la luna” (mercoledì 16), “Dancing on the street” (mercoledì 23) e la serata finale dedicata alla parata “The Phantom Tower” (mercoledì 30). Tutti i giovedì del mese di luglio torna invece la rassegna di incontri “Al caffè del poggio”, promossa dalla Fondazione Montanelli Bassi e in programma alle ore 21:15 sul Poggio Salamartano: giovedì 3 in programma un appuntamento con la musica, giovedì 10 una serata in ricordo del maestro Pietro Boldrini, giovedì 17 un incontro con la Giunta comunale e giovedì 24 chiusura con la serata dedicata a Indro Montanelli e al giornalismo. Passando al Museo Civico e Diocesano, saranno cinque gli appuntamenti in programma: giovedì 3, alle ore 21:30, in programma la conferenza “Navigare (e naufragare) in Arno”, giovedì 10, alle 21, si terrà un incontro con Arianna Vernillo (SABAP FI) sul tema "La città etrusca di Gonfienti", inserito nel quadro delle Notti dell'Archeologia, venerdì 11, alle 21:30, spazio ad una caccia al tesoro archeologica al museo, mercoledì 16, sempre alle 21:30 e all’interno delle Notti dell’Archeologia, in programma un laboratorio di scrittura e decorazione delle lamine a balzo in occasione delle celebrazioni dedicate agli Etruschi (per bambini 5-11 anni), mentre venerdì 25 si chiuderà con una visita guidata serale al museo, a partire dalle 21:30. Venerdì 4 e sabato 5, in piazza Montanelli e nelle vie del centro, spazio al festival culturale “Intrecci di Rotte” (Qui il programma), a cura di Movimento Shalom e associazione Popoli Uniti, con il contributo del Comune di Fucecchio e il patrocinio della Città Metropolitana di Firenze: in programma concerti, spettacoli, incontri e laboratori animati da autori, artisti e performer provenienti da diverse parti del mondo. Venerdì 5, alle 21, il Santuario della Madonna della Querce ospiterà un evento promosso dall’associazione Viva la vida family con il patrocinio del Comune di Fucecchio. Lunedì 7 e martedì 8 farà tappa a Fucecchio il festival “Filo d’identità”, con due appuntamenti imperdibili. Lunedì 7, alle 21, presso la libreria Blume, l'autrice Michela Panichi presenta “La Cecilia” in dialogo con Stefano Colli e Kendra Fiumanò, mentre l'autore Gabriele Cavallini presenta “Cuoio” in dialogo con la sindaca Emma Donnini; martedì 8, sempre alle 21 ma sul Poggio Salamartano, l'autrice Chiara Tagliaferri presenta “Morgana. Il corpo della madre” in dialogo con Giulia Moscatelli, con letture dell'attrice Elisa Lombardi e accompagnamento al pianoforte di Chiara Tedeschi. Per gli amanti della musica il mese di luglio coincide con il “Reality Bites Festival”, in programma per due weekend, da venerdì 11 a domenica 13 e da venerdì 18 a domenica 20, all’interno della Sagra della zuppa di Massarella: il festival, promosso dal Gruppo Spontaneo d’Iniziativa della Contrada Massarella in collaborazione con La Limonaia, ospiterà ogni sera una serie di concerti ad ingresso gratuito (apertura stand ore 19:30, inizio concerti ore 21:30). Venerdì 18, alle 21:15, in piazza Amendola, si terrà il “Concerto dell'Amicizia della East Riding School – Beverley”, mentre mercoledì 23, alle 21:15, presso i giardini Bombicci, in programma la presentazione del libro "La cura al tempo del covid", di Elena Casi e Simona Merlo, coordina e modera il dottor Marino Lupi, presidente di Autismo Toscana. A chiudere il mese di luglio, due appuntamenti in programma a Galleno: da venerdì 18 a domenica 20, presso il campo sportivo in via della Colonna, al via la Festa della birra a cura della Pro Loco di Galleno, mentre mercoledì 30 alle 21:15, presso il campo d’erba Alessandro Castiro in piazza della Chiesa, si terrà lo spettacolo conclusivo della scuola estiva di teatro, evento inserito all’interno della manifestazione “Estate dell’allegria” e promosso dall'oratorio All'ombra del Campanile, a cura dell’associazione Lovett e il Lupo.

PROGRAMMA AGOSTO – SETTEMBRE

La memoria e le rievocazioni storiche saranno le protagoniste dell’ultimo scorcio di estate. Venerdì 22 e sabato 23 agosto in programma la commemorazione dell’Eccidio del Padule di Fucecchio: il 22 spazio alla veglia presso il Casotto del Sordo, mentre il 23 si terranno la cerimonia istituzionale e la Santa Messa. Da venerdì 29 a domenica 31 agosto in scena lo spettacolo teatrale “Naked Flowers”, ideato e diretto da Firenza Guidi, a cura di Elan Frantoio, in programma alle ore 21 e alle 23 nel Parco Corsini. A chiudere la rassegna estiva fucecchiese sarà come di consueto la festa medievale “Salamarzana”, promossa dall'associazione Amici del Centro Storico con il contributo del Comune di Fucecchio, in programma sabato 6 e domenica 7 settembre nel centro storico alto.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

