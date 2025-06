È scomparso Gino Massetti, ultimo sopravvissuto della strage di Falzano

È morto a 96 anni Gino Massetti, ultimo sopravvissuto alla strage nazista di Falzano (Cortona) del 27 giugno 1944. All'epoca aveva 15 annim i soldati della Wehrmacht fecero esplodere la casa in cui era rinchiuso assieme a altre persone. I morti in tutto furono 18. Dopo la guerra, Massetti diventò maresciallo dei carabinieri. Per il suo impegno militare e civile ha ricevuto la Medaglia d'oro dell'Arma ed è stato nominato Cavaliere della Repubblica.

"Esprimiamo il nostro cordoglio per la scomparsa di Gino Massetti - le parole del sindaco cortonese Luciano Meoni -. A lui dobbiamo molto: è stato memoria viva di un evento drammatico e parte attiva nel processo sulla strage di Falzano. La sua testimonianza è patrimonio di tutta la nostra comunità".