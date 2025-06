Giochi nei parchi pubblici, M5S e Buongiorno Empoli: "Documentazione manutenzioni ancora non fornita"

A seguito di una richiesta informativa e documentale effettuata da un cittadino sui controlli dei giochi nei parchi pubblici ed a cui l’amministrazione comunale ha dato risposte parziali ed evasive, il 19 maggio scorso tutti i gruppi di opposizione, tra cui Movimento 5 Stelle e Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, attraverso un’interrogazione congiunta a sostegno dell’istanza del cittadino, hanno richiesto la documentazione storica relativa alla gestione della manutenzione e ai controlli dei giochi per bambini, nello specifico, nei parchi di piazza Matteotti, Marcignana e Pagnana.

L’amministrazione non ha ancora fornito il materiale in questione, inoltrando solamente le opere svolte dalla fine del 2024. Il segnale è univoco: la modalità di lavoro pregressa è stata a dir poco inefficace. Probabilmente non è mai esistito un sistema organizzato di ispezione e intervento puntuale su queste strutture.

Il consigliere comunale Jacopo Maccari, capogruppo del Movimento 5 Stelle, afferma: "Chi ha un bambino o chi semplicemente passeggia per i parchi pubblici non può far a meno di notare lo stato in cui si presentano la maggior parte dei giochi e delle attrezzature ludiche. Oltre ad essere inaccettabile per un Comune come Empoli non interessarsi alle condizioni in cui versano queste strutture, è soprattutto pericoloso per i loro utilizzatori. Parti metalliche arrugginite sporgenti, travi di legno spezzate che espongono schegge e sfilacciature, uno scivolo in plastica, rotto al termine con una sporgenza acuminata, rimasto intoccato per mesi senza apporre nemmeno un blocco o una messa in sicurezza. Questa è la situazione che si manifesta quando una famiglia si reca nella maggior parte dei parchi pubblici. Eppure i cittadini di segnalazioni ne hanno fatte ma evidentemente non gli è stata data un’adeguata risposta, lo dimostra quanto esposto finora".

Mentre Leonardo Masi, consigliere comunale di Buongiorno Empoli-Siamo Empoli dichiara: "La trasparenza dovrebbe essere la base di un rapporto sano con la cittadinanza. Invece si continua a negare gli errori e le mancanze, ma ciò che si nasconde, prima o poi viene scoperto come in questo caso".

Dobbiamo altresì dare atto che il Comune ha iniziato a svolgere un’azione di riqualifica delle aree gioco importante, sebbene i lavori da fare siano ancora tanti. Probabilmente l’aspetto più critico riguarda l’approccio della risposta. Si continua a evadere il tema principale dell’interrogazione e non si ammette che la gestione dei controlli e delle manutenzioni dei giochi e delle attrezzature per bambini negli ultimi anni ha effettivamente avuto delle grosse falle che sono tutt’ora constatabili con i nostri occhi. I gruppi consiliari del Movimento 5 Stelle e di Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, affermano che continueranno a vigilare sulla situazione ed a verificare che i nostri bambini possano giocare in piena sicurezza in strutture adeguate, controllate e manutenute".

Fonte: Movimento 5 Stelle Empoli e Buongiorno Empoli-Siamo Empoli

