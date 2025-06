Giornata mondiale della FSHD, anche Empoli s'illumina di arancione

Oggi, venerdì 20 giugno, si celebra la Giornata Mondiale della FSHD, la distrofia muscolare facio scapolo omerale. Una malattia neuromuscolare rara, che colpisce una persona ogni 8.000, causando atrofia muscolare che progredisce nel tempo, partendo da volto, spalle e braccia fino a causare l'invalidità progressiva e inevitabile.

Il Comune di Empoli aderisce alla campagna nazionale sostenuta da Anci 'm'Illumino d'Arancio', su appello dell'Associazione FSHD Italia APS, per far esprimere solidarietà a chi ne è colpito, far conoscere questa malattia alle persone e sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della ricerca scientifica. Per questo il monumento di piazza della Vittoria sarà illuminato di arancione, colore scelto per il World FSHD Day.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

