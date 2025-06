Il Centrodestra per Empoli propone il "Palio delle Contrade": "Sport, gioco e tradizione per unire la città"

Il Centrodestra per Empoli ha presentato una mozione per istituire il “Palio delle Contrade – Torneo Cittadino di Empoli”, un evento annuale che punta a rafforzare il senso di comunità attraverso sport, tradizioni e cultura. Ispirato a iniziative di successo in altre città italiane, il “Palio” coinvolgerà quartieri, scuole, associazioni e cittadini, celebrando l’identità locale in modo inclusivo e trasversale.

In occasione del Corpus Domini, che quest’anno si celebra il 22 giugno con il tradizionale Volo del Ciuco, abbiamo ritenuto particolarmente significativo presentare questa proposta proprio in questi giorni. La scelta non è casuale: il Palio delle Contrade vuole essere un evento che si inserisce nel solco delle ricorrenze più sentite e tipiche della nostra città, rafforzando lo spirito di appartenenza e continuità con la nostra storia.

Il programma del “Palio delle Contrade” prevede competizioni sportive moderne – come calcio a 5, pallavolo e basket 3x3 – e giochi tradizionali, tra cui bocce e tamburello. A queste si affiancheranno rievocazioni storiche, laboratori per bambini, musica dal vivo, sagre enogastronomiche e mostre culturali, creando una festa popolare che attragga persone di ogni età e interesse.

“Vogliamo un evento che appartenga a tutti gli empolesi – afferma il consigliere Gabriele Chiavacci, primo firmatario della mozione –. Il ‘Palio delle Contrade’ non è una questione politica, ma un’occasione per unire la città. Sport, gioco, cultura e tradizione sono gli ingredienti per una comunità più forte e orgogliosa. E far partire questa proposta nei giorni del Corpus Domini e del Volo del Ciuco è un modo per sottolineare il legame profondo con le nostre radici.”

“Empoli deve riscoprire il valore della socialità – aggiunge il capogruppo Andrea Poggianti –. Il ‘Palio’ è una proposta concreta e inclusiva per rendere la nostra città più viva e coesa, un momento di aggregazione senza barriere.”

La mozione impegna l’Amministrazione comunale a:

- Istituire il “Palio delle Contrade” come evento annuale con competizioni sportive, giochi e attività culturali.

- Creare una commissione organizzativa mista, composta da rappresentanti dell’Amministrazione, gruppi consiliari, associazioni ed esperti.

- Garantire risorse logistiche ed economiche, anche tramite fondi regionali, bandi e sponsor privati.

- Coinvolgere scuole, comitati di quartiere e realtà locali nella progettazione e promozione.

- Valutare l’impatto dell’evento su partecipazione civica, benessere sociale ed economia locale.

Il “Palio delle Contrade” si propone come un simbolo di unità per Empoli, superando le divisioni politiche. Coinvolgendo l’intera comunità, l’evento aspira a diventare una tradizione capace di valorizzare la rete civica e rafforzare il senso di appartenenza, proprio come già avviene con il Corpus Domini e il Volo del Ciuco, espressioni autentiche della nostra identità.

Fonte: Centrodestra per Empoli

