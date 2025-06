Incidenti in piscina a San Miniato e Montaione, 14enne e bimba di 6 anni in codice rosso

Due incidenti distinti in due piscine, a San Miniato e Montaione, si sono verificati questo pomeriggio entrambi intorno alle 17. Nel primo caso a San Miniato una giovane di 14 anni, da quanto si apprende, è scivolata in piscina riportando un trauma cranico. Intervenute un'ambulanza e un'automedica, la 14enne è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Giuseppe di Empoli.

Qualche minuto dopo poco distante, a Montaione, una bambina di sei anni è caduta in piscina. Dalle prime informazioni la piccola, straniera in vacanza in un agriturismo, avrebbe perso conoscenza ma fortunatamente si sarebbe ripresa. Come nel primo caso i sanitari del 118 inviati sul posto hanno trasportato d'urgenza la bambina in codice rosso al pronto soccorso di Empoli.

Notizie correlate