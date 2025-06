"Intrecci di rotte", nel primo weekend di luglio il festival culturale a Fucecchio

Venerdì 4 e sabato 5 luglio piazza Giuseppe Montanelli e tutto il centro di Fucecchio si trasformeranno in uno spazio di dialogo e creatività con la prima edizione di Intrecci di Rotte, il festival culturale promosso dal Movimento Shalom e dall’associazione Popoli Uniti, con il contributo del Comune di Fucecchio e il patrocinio della Città Metropolitana di Firenze. Musica, cinema, letteratura, teatro e arte saranno i protagonisti delle due intense giornate, animate da autori, artisti e performer provenienti da diverse parti del mondo. Un appuntamento pensato per “tessere la comunità intrecciando i fili del Mondo”, un modo per confermare Fucecchio terra di passaggio e di accoglienza, luogo di strade e di storie: dagli antichi cammini della Francigena e della Romea Strata, all’approdo dal Meridione e dall’Oltremare. Il festival, inserito nella programmazione estiva di Fucecchio, vuole valorizzare la pluralità culturale, favorire il dialogo e accendere riflessioni su comunità, pace, diritti e convivenza.

Il programma, oltre ai concerti, alle performance teatrali, alle mostre, agli incontri con gli autori, prevede laboratori ed iniziative pensate per coinvolgere tutte le età, in un clima di festa e partecipazione. L’ingresso è gratuito. “Una Fucecchio aperta e accogliente, luogo di dialogo e pluralità: in quest’ottica nasce la prima edizione di Intrecci di Rotte – spiega la sindaca Emma Donnini -. Due giorni di incontri, mostre, musica e laboratori per grandi e piccoli, che metteranno in luce tutta la bellezza di una comunità fatta di tante voci e tante culture che, unendosi insieme, arricchiscono la nostra Città. Ringrazio fin da ora tutte le associazioni che hanno contribuito a dare vita a questa manifestazione e tutti gli artisti che concorreranno a renderla unica”.

Intrecci di rotte è un evento realizzato all’interno di “Inclusivamente. Percorsi per il consolidamento di una comunità educante inclusiva”, un progetto del Movimento Shalom, con la collaborazione del Comune di Fucecchio, Popoli Uniti, NosOtras, Forium, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il progetto “Inclusivamente. Percorsi per il consolidamento di una comunità educante inclusiva” è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org”.

IL PROGRAMMA

VENERDI’ 4 LUGLIO

Ore 16:00 - Giardini piazza XX Settembre – Giardini Bombicci - Parco Corsini

Spazio bambini “Forse un drago nascerà”

Laboratori creativi per la Passeggiata della Pace

Ore 18:00 – Vie del centro

Passeggiata della Pace

Dai giardini di piazza XX Settembre, Cardini (Bombicci), Parco Corsini fino a piazza Montanelli: il Cavaliere e il Cavallo indossato da Giuliano Scabia accoglieranno bambini, ragazzi, genitori, associazioni, contrade; musica con Abou Samb Band

Ore 18:30 – Piazza Montanelli

Cerimonia di apertura

Saluti istituzionali e inaugurazione delle mostre

Mostre – Teatro Pacini e loggiati piazza Montanelli

- “Forse un drago nascerà, cinquant’anni di comunità educante a Fucecchio”, a cura di Movimento Shalom - Progetto Inclusivamente, con i ripiegabili di Giulio Greco e la proiezione dei film girati da Alberto Masoni negli anni 80/90 con i bambini di Fucecchio

- “Finalmente domenica”, fotografie di Nicola Cioni, da una mostra del 2000, sull’immigrazione a Fucecchio dai paesi del mondo

- “Un futuro di pace”, con incisioni dei minorenni richiedenti asilo del CAS di Torre sotto la guida di Waldon (Alessandro Scardigli)

Ore 20.00 – Piazza Montanelli

Presentazione del libro “Pop Palestine”

Alla presenza delle autrici e delle famiglie rifugiate provenienti da Gaza; aperitivo palestinese

Ore 21:15 – Piazza Montanelli

- “Oltreoceano in musica”

Spettacolo sull’emigrazione italiana in America

- Concerti di Amine Ezzalzouli, musica gnawa, Baro Drom Orkestar, musica balcanica

SABATO 5 LUGLIO

Ore 10:00 – Piazza Montanelli

Apertura degli stand delle associazioni di Fucecchio

Ore 10:30 – Teatro Pacini, piazza Montanelli

Presentazione del libro “I senegalesi in Italia”

Di Adama Gueye

Ore 10:30 – Loggiati piazza Montanelli

Giochi e laboratori artistici

Laboratorio sulla pace a cura di Alice Pistolesi “Atlante delle guerre e dei conflitti”

Produzione di podcast con Tommaso Gabbrielli

Ore 16:00 – Piazza Montanelli

Laboratorio di percussioni

A cura di Abou Samb

Ore 17:00 – Teatro Pacini, piazza Montanelli

Proiezione documentario "FENEEN. Scenari di cultura urbana tra le periferie di Dakar"

A cura di Giulia Rosco

Ore 18:00 – Teatro Pacini, piazza Montanelli

Tavola rotonda “Il linguaggio dell'Hip Hop e il suo ruolo socio-politico”

Con Leuz Diwane G, Magui, F.U.L.A., Anna Beat, Frank Sativa

Ore 19:00 – Piazza Montanelli

Free style rap and dance Con DJ MOR DKR et DJ FRICAT

Ore 20:30 – Piazza Montanelli

“A tavola con le comunità”

Cena sociale

Ore 21:00 – Piazza Montanelli

Performance di Anna Beat

Concerti Magui, Leuz Diwane G e F.U.L.A.; selezione musicale Frank Sativa

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa