Isola, al circolo ecco 'Risata a due'

Mercoledì 25 giugno alle ore 21:30 al Circolo Arci di Isola, via Filippo Turati 1, è la volta di RISATA A DUE, con Alberto Ierardi e Giorgio Vierda, un nuovo lavoro del Teatrino dei Fondi. I due attori salgono sul palco per una serata all'insegna delle risate e del sorriso, con uno spettacolo dedicato ai duetti comici, per rendere omaggio alla storia delle memorabili coppie, consacrate nel cinema, nel teatro e nella letteratura nel secolo scorso.

Con una comicità semplice, diretta e brillante i due personaggi si confrontano sulla scena mostrandoci le due anime umoristiche dell'essere umano.

I due attori tratteggiano personaggi noti del teatro da Romeo e Giulietta, Otello e Desdemona, a Vladimiro ed Estragone per dare vita a ritratti di una comicità e umorismo spiazzanti!

Ultimo appuntamento che chiude la rassegna venerdì 4 luglio, accanto al Circolo Arci di Stibbio (Via S. Bartolomeo, 17, San Miniato, loc. Stibbio) MI ABBATTO E SONO FELICE di e con Daniele Ronco, uno spettacolo di Mulino Ad Arte. È un monologo a impatto ambientale “0”, autoironico, dissacrante, che vuole far riflettere su come si possa essere felici abbattendo l’impatto che ognuno di noi ha nei confronti del Pianeta. Non utilizza energia elettrica in maniera tradizionale. Si autoalimenta grazie allo sforzo fisico prodotto dall’attore in scena.

Disagio, crisi, scarsa produttività, povertà, inquinamento, surriscaldamento globale. Ma come, nell’era del benessere ci sono tutti questi problemi?

La felicità dell’uomo occidentale pare essere direttamente proporzionale a quanto produce e quanto consuma. Ma è davvero così? Mi abbatto e sono felice, rifacendosi ai principi etici della Decrescita felice, accompagna il pubblico in un viaggio che fa la spola fra un passato intriso di freschezza e genuinità e un presente frenetico e stanco di correre.

Gli spettacoli sono inseriti nella quarta edizione della rassegna TEATRO COMICO ITINERANTE del Comune di San Miniato, in collaborazione con il Teatrino dei Fondi.

Un festival dedicato alla comicità e al desiderio di promuovere cultura diffusa all’insegna della risata.

Fonte: Teatrino dei Fondi - Ufficio stampa