La salma di Denisa Paun è stata restituita alla famiglia. Proseguono le indagini

La salma di Maria Denisa Paun è stata restituita alla famiglia e nei prossimi giorni si terranno i funerali.

La donna, 30 anni di nazionalità romena e residente a Roma, è stata uccisa tra il 15 e il 16 giugno scorsi a Prato da Vasile Frumuzache, guardia giurata 32enne residente a Monsummano Terme che ha confessato poi di aver ucciso nell'estate dello scorso anno un'altra donna, Ana Maria Andrei, anche lei originaria della Romania.

Il cadavere della trentenne, scomparsa da un residence a Prato, è stato ritrovato in un campo a Montecatini Terme, lo stesso dove sono stati rinvenuti altri resti sui quali indaga la procura, che ha setacciato l'area così come la casa e il cellulare del 32enne. Gli accertamenti proseguono per capire se Frumuzache possa aver avuto un complice e se possano essere altre le vittime.