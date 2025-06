Leonardo Bagnoli di Sammontana tra i premiati de 'L'Italia che ci onora'

“Noi pensiamo che la parte luminosa del nostro Paese debba essere sempre più visibile e ascoltata, divenendo, soprattutto per i giovani, costante modello di onestà, impegno, professionalità, responsabilità, competenza, coraggio, cultura, intelligenza, unicità, efficienza, studio, creatività, merito e stimolo a ben operare”. Sono queste le parole riportate sul piatto d’argento offerto da Cassetti Gioielli e conferito da sempre ai premiati del riconoscimento “In onore dell’Italia che ci onora” del Comitato dei Cento.

La cerimonia di premiazione si è tenuta ieri sera (giovedì 19 giugno) presso l'Accademia dei Georgofili, che ospita l’evento da varie edizioni, come conferma il Presidente Prof. Massimo Vincenzini: "L'Accademia dei Georgofili è molto lieta di ospitare questa prestigiosa e ormai tradizionale cerimonia volta a premiare chi si è distinto con il proprio impegno nell'arricchire il nostro Paese di esempi virtuosi da prendere a modello. Tenuto conto della lunga storia dei Georgofili, non è un caso che l'Accademia figuri tra i premiati del passato e ne è giustamente fiera".

"Ritengo che anche per l'edizione di questo anno il Comitato abbia selezionato dei premiati di altissimo profilo - commenta la presidente del Comitato dei Cento, Maria Oliva Scaramuzzi - che ci onorano e portano il nome del nostro paese nel mondo. Vogliamo far vedere quello che è bello, che funziona e ci onora, questo è lo scopo principale di questo riconoscimento che si svolge nella nostra città, che abbiamo la responsabilità di mantenere come capitale della cultura, fulcro e riferimento per tutto il mondo. Dobbiamo avere uno sguardo positivo e accrescere in tutti noi la consapevolezza del fare e fare bene per tutta l'umanità con una particolare attenzione a stimolare in tal senso le nuove generazioni”.

I premiati di quest’anno sono il Tenente Colonnello Edoardo Marzocchi, Capo del Primo Settore Investigazioni Preventive della Direzione Investigativa Antimafia di Firenze e autore del libro “La mafia spiegata a mia figlia” per “dedicare il suo impegno quotidiano alla nostra sicurezza, con il prestigioso incarico nell’ambito della lotta al crimine organizzato, analizzando i cambiamenti e combattendo la mafia ogni giorno e per aver sensibilizzato, con il suo libro, i ragazzi, sui temi e fatti dolorosi e difficili della storia italiana degli ultimi sessant’anni, parlando di valori come il sacrificio, l’eroismo, i principi della legge di chi ha dato la vita per il nostro paese”; Sammontana Italia nella persona del dottor Leonardo Bagnoli, Presidente Sammontana Holding “per rappresentare dalla metà del ‘900 la prima azienda italiana leader nella produzione del gelato e della pasticceria surgelata mantenendo il legame con le proprie origini toscane e con la produzione artigianale, pur diventando una realtà di respiro nazionale ed internazionale di altissimo livello, nota in tutto il mondo come Sammontana “il gelato all’italiana”; la professoressa Simonetta Cheli, Direttrice dei Programmi di Osservazione della Terra, Capo di Esa/Esrin Agenzia Spaziale Europea, “per svolgere un ruolo importantissimo e di grande responsabilità per il futuro del nostro pianeta, come Direttrice dell’ Osservatorio della Terra all’ESA, Agenzia Spaziale Europea, organismo con il più grande programma e team in quattro centri in Europa e per essere Capo di ESA ESRIN, stabilimento ESA in Italia, che testimonia l'ottimo lavoro in cooperazione con il Governo italiano in sinergia con l'Agenzia Spaziale Italiana per la rappresentanza del nostro paese nel contesto internazionale”; e Luca Dini, Fondatore e Direttore Creativo di Luca Dini Design & Architecture, “per la sua creatività espressa nella progettazione e realizzazione di idee, sintesi di un futuristico approccio al design contemporaneo che vede la perfetta combinazione di ricerca, benessere, sostenibilità ed innovazione finalizzati in opere che rappresentano l’eccellenza del Made in Italy nel mondo, esportando un simbolo del lifestyle italiano”.

L’edizione 2025 vede il conferimento dei premi a esponenti di settori molto diversi ma che in comune hanno la qualità preziosa di fare del proprio lavoro una passione vera e profonda, con risultati che riguardano non solo il proprio specifico settore professionale ma l’intera comunità, diventando esempi da seguire.

Fonte: Ufficio stampa