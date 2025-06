Muore l'architetta e designer Donia Maaoui, lucchese d'adozione

L'architetta e designer Donia Maaoui è morta a 58 anni. È stata trovata senza vita nella casa del padre a Bruxelles. A darne notizia l'achitetto belga Michel Boucquillon, suo marito. Si potrebbe trattare di un malore.

Boucquillon e Maaoui erano ormai lucchesi d'adozione, da anni si erano stabiliti alla periferia di Lucca e lavoravano in quelle zone. Donia Maaoui aveva preso parte assieme al marito per l'allestimento degli alberi di Natale a Lucca, oltre a aver ristrutturato diversi immobili in città. La coppia viveva a Lucca dal 2004.