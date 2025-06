Marciapiede in via Russo, FdI: "Dissesto importante, servono interventi"

I Consiglieri Comunali di Fratelli d’Italia – Empoli, Cosimo Carriero, Francesca Peccianti e Danilo Di Stefano, hanno presentato un’interrogazione a risposta scritta per chiedere chiarimenti all’Amministrazione comunale sulle condizioni del marciapiede in via Luigi Russo, nel tratto antistante le Poste Centrali.

«Ci sono arrivate segnalazioni da parte di cittadini che lamentano un dissesto importante del marciapiede, proprio davanti all’ingresso delle Poste – spiega Cosimo Carriero, capogruppo di Fratelli d’Italia –. Non si tratta di una zona periferica e il passaggio pedonale è molto frequente. Alcune persone ci hanno anche riferito di essere cadute. Abbiamo ritenuto doveroso presentare un’interrogazione per chiedere se l’Amministrazione fosse già a conoscenza del problema e se siano previsti interventi a breve.»

«Quel tratto viene percorso ogni giorno da molte persone: lavoratori, utenti dei servizi postali e residenti– aggiunge la Consigliera Francesca Peccianti –. Tuttavia, le categorie più fragili come gli anziani, le persone con disabilità o con passeggini, sono quelle che subiscono maggiori difficoltà. Per questo è importante garantire sicurezza e accessibilità, in ogni zona della città.»

«Abbiamo anche chiesto di sapere se ci siano state segnalazioni ufficiali da parte della cittadinanza agli uffici comunali, oltre a quelle informali rivolte a noi consiglieri – conclude il consigliere Danilo Di Stefano –. Le fotografie che alleghiamo parlano da sole. Ci auguriamo che si possa intervenire in tempi brevi per ripristinare le condizioni di sicurezza, e che si pianifichi una manutenzione più attenta delle aree pedonali.»

L’interrogazione, firmata da tutti i consiglieri del gruppo Fratelli d’Italia, è corredata da documentazione fotografica utile a rappresentare lo stato dei luoghi. Il gruppo consiliare continuerà a farsi portavoce delle segnalazioni dei cittadini e a promuovere azioni concrete a tutela della sicurezza urbana.

FdI Empoli