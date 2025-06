Morte di Denny Magina, torna in carcere il 'pugile' 35enne

Torna in carcere Hamed Hamza detto 'il pugile', 35enne gravemente indiziato di omicidio preterintenzionale. È la nuova svolta nel caso di Denny Magina, 29enne caduto dal quarto piano di un edificio in via Bruno a Livorno, caduta avvenuta dopo un pugno sferrato da Hamza.

La custodia cautelare per il 35enne - attualmente a Le Sughere - era stata applicata per spaccio in un primo momento, poi sono emersi ulteriori elementi a suo carico grazie alle indagini dei carabinieri.

Il tribunale del riesame ha ritenuto pienamente fondata l’istanza presentata dalla procura, evidenziando che non si dovesse procedere alla retrodatazione della misura trattandosi di procedimenti distinti e privi di connessione qualificata. È stato, quindi, disposto il ripristino della custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato per il reato di omicidio preterintenzionale.

