Nasce l'associazione culturale politica "RipartiAmo per San Miniato": incontro pubblico e campagna adesioni

Mercoledì prossimo 25 giugno l’Associazione culturale e politica RipartiAmo per San Miniato invita pubblicamente la cittadinanza sanminiatese ad un incontro conoscitivo presso il Club House Bistrot di Fontevivo dalle ore 18.30. Oggetto della serata la presentazione della stessa Associazione, dei suoi valori e delle iniziative legate alla promozione e tutela del nostro territorio. Ospite d’eccezione Simone Lenzi, musicista, frontman dei Virginiana Miller e scrittore, che porterà al pubblico presente la sua recente esperienza politica, che lui stesso narra nel memoir "Malcomune. Inclusione, resilienza e una beata minchia negli enti locali" edito lo scorso gennaio da Linkiesta.

RipartiAmo per San Miniato è un’associazione culturale e di impegno socio-politico che si è recentemente costituita dall’incontro di un gruppo di persone - alcune provenienti da storie politiche diverse, altre estranee a qualunque partito politico – che, seppur a livello nazionale votano in maniera diversa, si sono volute impegnare a costruire un movimento di partecipazione civica. Una gestazione lunga ed impegnativa ma caratterizzata dall’obiettivo comune di creare un’alternativa al governo del Comune di San Miniato, verso quell’alternanza democratica che sola può riportare equilibrio in meccanismi politici e amministrativi oramai logori. RipartiAmo per San Miniato coniuga la passione e l’attaccamento per il proprio territorio con la volontà di essere in discontinuità con il governo locale. Ispirandosi ai principi della nostra Costituzione vuole imporsi come presenza democratica nella vita amministrativa del Comune, attraverso la conoscenza, l’approfondimento e la discussione di temi politici e amministrativi. L’associazione è aperta a tutti ed a tutte, per la valorizzazione delle competenze e progettualità di ognuno a servizio dell’interesse della collettività, con lo scopo di migliorarne la qualità della vita. Trasparenza, diritto alla salute, diritto allo studio, diritto al lavoro, sostenibilità ambientale, contenimento del consumo di suolo, sono solo alcuno dei temi su cui si impegnerà a dibattere d’ora in poi, facendosi promotrice di iniziative civiche ed eventi culturali, sino a costituire delle liste civiche che partecipino alle prossime elezioni amministrative, per una politica intesa come "servizio" per la comunità, al netto di qualsiasi interesse personale.

Tra i soci fondatori dell’associazione la Presidente Maria Grazia Gallerini e Manola Guazzini, attualmente capogruppo del Gruppo Misto in Consiglio Comunale. Durante la serata di mercoledì prossimo partirà la campagna di adesione all’associazione. Agli interessati sarà proposta la sottoscrizione di un breve Manifesto che riporta i principi fondanti dell’associazione ed il versamento di una quota di iscrizione simbolica. Per informazioni e contatti: ripartiamopersanminiato25@gmail.com.

