Palazzo Leggenda, gli ultimi appuntamenti di giugno

Giochiamo a… Ticket to Ride o a Puerto Rico? Ultimi appuntamenti del mese di giugno da non perdere a Palazzo Leggenda, la biblioteca delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi di Empoli. Un luogo dove si raccontano storie, si fanno ‘cose’ e si realizzano sogni.

Nella prossima settimana ecco che cosa ‘bolle in pentola’: martedì 24 giugno 2025, alle 10.30, “Giochiamo a…”, una mattinata tra i giochi da tavolo. Dai classici ai più moderni, per esperti e principianti. Divertimento e convivialità. I ‘primi’ da provare: ticket to ride e per i più grandi Puerto Rico. Attività per ragazze e ragazzi da 7 a 16 anni. La prenotazione è consigliata.

Mercoledì 25 giugno, alle 17, “Dal libro al fare”, partendo dal libro Non aver paura piccolo granchio sarà come essere trasportati dalle onde per poi creare il proprio granchietto. Un’occasione speciale per immergersi nel mondo marino e divertirsi insieme. Letture e laboratorio per bambine e bambini da 2 a 7 anni. Prenotazione consigliata.

Tornano poi i “Gruppi di lettura a Palazzo”: giovedì 26 giugno, alle 10.30, con Book Break, una mattina di letture per l’estate. Sarà un incontro unico dedicato alla scoperta di letture estive pensate per ragazze e ragazzi dai 15 ai 17 anni. Un momento per scambiarsi consigli, curiosare tra romanzi avvincenti, storie leggere e titoli perfetti da portare in vacanza. Per chi ama leggere, per chi invece vuole trovare il libro giusto per cominciare, questo è il momento ideale per lasciarsi ispirare e incontrare altri giovani lettori e lettrici.

Sempre giovedì 26 giugno, dalle 9.30 alle 12.30, “Un libro per l’estate” a Palazzo Leggenda si potrà trovare una selezione di libri e personale esperto che sarà a disposizione per dare consigli di lettura preziosi e trovare il libro più giusto. Basterà chiedere e verranno mostrati titoli, spiegate storie. Attività a partire da 7 anni.

Nel pomeriggio di giovedì 26 giugno, alle 17, “Nuvolette nel cocomero!”: partendo da come sono fatti i cocomeri, la buccia, una parte bianca che nessuno sa cosa sia, semi e tanta acqua… si arriva anche a come sono fatte le nuvolette dei fumetti. Sono fatte di acqua, quindi perché non fare fumetti a forma di cocomero? Ogni pagina sarà una fetta! Ogni morso una vignetta! Come affrontare insieme i primi caldi dell’estate a colpi di matite. Attività per ragazzi e ragazze da 6 a 12 anni. Prenotazione consigliata.

Nell’ultimo fine settimana di giugno l’appuntamento è venerdì 27 giugno, alle 17, con “Una torre di storie”: un momento dolce e magico, dove le favole prendono vita e insegnano valori importanti, facendo divertire con personaggi fantastici e trame coinvolgenti. È il momento di lasciarsi incantare e di condividere emozioni con amici e bibliotecari. Letture per bambine e bambini da 2 a 7 anni.

E si arriva a sabato 28 giugno con due momenti: uno la mattina, alle 10.30 con “Exploring English: summer splash!”. Splash… è il momento di tuffarsi nella stagione estiva con vivaci attività in inglese. Sarà possibile ascoltare letture in lingua inglese, realizzare dei lavoretti a tema summer time, arricchire il proprio lessico e apprendere nuove parole in lingua. Attività per bambine e bambini da 6 a 10 anni su prenotazione.

Alle 16.30, invece, sabato 28 giugno verrà festeggiato Eric Carle, l’inventore del famoso Bruco Maisazio! Un autore e illustratore, capace di creare libri coloratissimi e pieni di magia. Un pomeriggio per celebrare il suo talento con tante storie divertenti e un’attività creativa. Letture e laboratorio per bambine e bambini da 2 a 6 anni su prenotazione.

Tutti i dettagli al link https://biblioteca.comune.empoli.fi.it/il-programma-di-giugno-a-palazzo-leggenda/

Per informazioni e prenotazioni contattare il numero telefonico 0571 757873, inviare una email all'indirizzo sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it, oppure consultare il sito web www.biblioteca.comune.empoli.fi.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa