Prato, si dimette la sindaca Bugetti indagata per corruzione

Questo pomeriggio la sindaca di Prato Ilaria Bugetti ha convocato una giunta straordinaria, per comunicare ai suoi assessori la volontà di rassegnare le dimissioni. La decisione è stata comunicata poco prima delle 18. Risale esattamente ad una settimana fa, a venerdì 13 giugno, la notifica a carico di Bugetti di un avviso di garanzia dalla procura di Firenze che la informava di essere indagata per il reato di corruzione. Chiesti gli arresti domiciliari dai magistrati, sulla misura cautelare deciderà il gip dopo l'interrogatorio fissato per lunedì mattina.

Alla sindaca è contestato il reato di corruzione insieme all'imprenditore Riccardo Matteini Bresci e per entrambi è stato chiesto l'arresto, domiciliari per Bugetti perquisita una settimana fa, e custodia in carcere per l'imprenditore. L'inchiesta sarebbe partita due anni fa e il rapporto corruttivo, secondo l'accusa, si sarebbe consumato quando Bugetti era consigliera regionale e si sarebbe protratto fino alle elezioni amministrative del 2024 quando è diventata sindaca. Ieri, nella seduta del Consiglio comunale del 19 giugno, durante la prima uscita pubblica Bugetti aveva riferito di voler dimostrare la sua innocenza, mentre l'opposizione ha abbandonato l'aula in segno di protesta per l'esclusione delle domande sull'indagine.

Ora la sindaca dovrà consegnare le dimissioni al consiglio comunale e, tecnicamente, ci sono 20 giorni di tempo per ritirarle dopo i quali sarà nominato un commissario prefettizio fino alla convocazione di nuove elezioni comunali. Sempre oggi, secondo quanto emerso, anche il vicesindaco Simone Faggi sarebbe stato raggiunto da un avviso di garanzia per false attestazioni al pubblico ministero nell'ambito dell'inchiesta.

