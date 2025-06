Appello da San Miniato: "Destinate il 5x1000 agli Amici Del Campana-ODV"

L’Associazione “Amici del Campana” nasce con l’obiettivo di contribuire con azioni concrete al benessere delle anziane e degli anziani che risiedono nella RSA Del Campana Guazzesi a San Miniato. Ogni giorno, ci impegniamo nell’organizzazione di iniziative culturali, ricreative e sociali che favoriscano la loro serenità e l’inclusione nella comunità.

In questi due anni di attività, come dichiara la nostra Presidente Beate Schnock, abbiamo costruito una rete di rapporti con varie altre realtà associative del territorio sanminiatese. Grazie a uno sforzo comune dei vari soggetti che operano nella Casa di Riposo stiamo collaborando per promuovere un ambiente accogliente e stimolante per i nostri nonni e nonne. La nostra attenzione si concentra su attività laboratoriali e ricreative che coinvolgono direttamente i residenti, nel rispetto delle loro potenzialità fisiche e mentali.

Gli “Amici del Campana ODV” invitano tutti i cittadini e tutte le cittadine a considerare questa opportunità di contribuire concretamente al benessere degli anziani della nostra RSA. Ricordate che destinare il proprio 5x1000 non comporta costi aggiuntivi: è un gesto di grande valore civico e solidaristico.

Grazie al supporto di chi ci sostiene, possiamo continuare a realizzare laboratori artistici, eventi musicali, incontri intergenerazionali e momenti di convivialità, nell’interesse di tutta la comunità sanminiatese.

Destinare il 5x1000 all’Associazione “Amici del Campana-ODV” (CF 90070950507) è un gesto semplice che può fare una grande differenza!