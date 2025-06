Dal CONI parere favorevole all'Arena Garibaldi, Latrofa: “Lavori in linea coi tempi"

La Commissione Impianti Sportivi del CONI ha espresso parere favorevole in merito al progetto di riqualificazione dell’Arena Garibaldi – Stadio "Romeo Anconetani", verificandone la conformità alle normative vigenti e il rispetto delle linee guida tecniche e sportive. Si tratta di un passaggio ufficiale e significativo, arrivato in anticipo rispetto alle tempistiche previste, mentre i lavori sull’impianto proseguono secondo il cronoprogramma stabilito.

«Siamo soddisfatti di aver ricevuto ufficialmente il parere positivo del CONI – dichiara il vicesindaco con delega all’edilizia sportiva, Raffaele Latrofa – peraltro in tempi più rapidi rispetto alle previsioni. Desidero ringraziare il CONI per la sensibilità, la professionalità e la tempestività dimostrate. Attualmente si sta lavorando contemporaneamente in tre aree distinte, con tre squadre operative diverse.

Tutti i lavori preparatori per la Curva Sud sono stati completati: a breve inizieremo le operazioni di impermeabilizzazione e, subito dopo, procederemo con l’installazione dei nuovi seggiolini, che restituiranno al pubblico un settore completamente rinnovato rispetto a quello conosciuto fino ad oggi. Un’altra squadra è impegnata sotto la tribuna, dove le demolizioni sono ormai concluse. In quest’area è stata realizzata una delle novità più significative dell’intervento: il nuovo tunnel di accesso al campo, un cambiamento rilevante sia dal punto di vista funzionale che simbolico. Ora si procederà con le gettate delle platee in cemento armato, fondamenta sulle quali saranno montate le nuove strutture. In parallelo, sono già in corso i lavori sull’impiantistica.

Per quanto riguarda il nuovo impianto di illuminazione, i lavori sono già stati appaltati: la ditta incaricata è stata individuata, ha effettuato i sopralluoghi e si sta organizzando per avviare l’intervento.

Siamo pienamente in linea con il cronoprogramma, grazie a un grande lavoro di squadra che, ad oggi, ci consente di rispettare tempi e obiettivi. L’obiettivo resta chiaro: rendere l’Arena Garibaldi agibile per la Serie A sin dalla prima partita casalinga» – conclude Latrofa.