Disavventura sull'aereo Pisa-Tirana: ruota sgonfia, volo in ritardo

Può capitare che ci sia una ruota sgonfia, ma è difficile che accada a un aereo. E invece oggi, venerdì 20 giugno, all'aeroporto di Pisa un inconveniente ha ritardato un volo WizzAir che doveva partire dal Galilei e arrivare a Tirana.

La partenza del volo era prevista per le 13.05, ma una ruota dell'aereo è parsa fin da subito sgonfia. È stata chiesta la sostituzione ma da quanto emerso non ci sarebbe la manutenzione a Pisa, quindi è stato necessario l'arrivo del tutto da Roma.

In vista del decollo, i passeggeri sono stati fatti imbarcare ma dopo un'attesa di circa mezz'ora all'interno dell'aereo sono stati fatti scendere, comunicando appunto che la ruota era sgonfia e che sarebbe dovuta arrivare dalla capitale. La sostituzione dovrebbe far slittare il volo di un paio di ore, il tempo necessario alla risoluzione del problema: 17.30 è il nuovo orario previsto per la partenza. Intanto i passeggeri attendono al gate.

