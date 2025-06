Anna Foa, vincitrice della prima edizione del Premio Strega Saggistica, a Empoli per /contè.sto/

Anna Foa vince la prima edizione del Premio Strega Saggistica per il libro Il suicidio di Israele (Laterza). Un premio per promuovere il saggio come strumento necessario per leggere il mondo nella sua contemporanea complessità.

Un riconoscimento assegnato al Festival Taobuk a Taormina International Book Festival a cui plaude anche la città di Empoli che la vedrà protagonista in uno degli appuntamenti della prima edizione del festival di Storia contemporanea /contè.sto/, che si terrà dal 12 al 143 settembre 2025.

Anna Foa parlerà al festival empolese sul tema ‘Come inizia una persecuzione’, sabato 13 settembre, alle 21.15, da piazza del Popolo.

Fonte: Ufficio Stampa