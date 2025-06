Anziana aggredita in casa e violentata a Pistoia, fermato un uomo

Si sarebbe presentato a casa di un'anziana, chiedendole inizialmente dei soldi, poi l'avrebbe spinta minacciandola con un coltello e violentata. Il grave accaduto risale a mercoledì 18 giugno scorso a Pistoia, ed è emerso oggi dal quotidiano La Nazione. Sul caso sono in corso le indagini della polizia, intervenuta sul posto con i sanitari del 118. La donna di 74 anni, soccorsa in stato di choc, avrebbe riportato lesioni guaribili in alcuni giorni.

Nelle scorse ore poi, secondo quanto emerso questa mattina, un uomo è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto. Sarebbe stato rintracciato nel capoluogo toscano e fermato. Secondo quanto ricostruito al momento un giovane straniero, dopo la violenza sarebbe fuggito, probabilmente anche per le urla della donna, passando anche per i tetti e portandosi via il cellulare della vittima che poi ha dato l'allarme.