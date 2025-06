Controlli straordinari in strada e nei giardini a Firenze. Giovane arrestato per spaccio

Arrestato un 27enne per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e sequestrati oltre 200 grammi di hashish a carico di ignoti, trovati nei pressi dei giardini vicino a viale Righi a Firenze. Sulle strade della città e della provincia sono state più di 200 le persone identificate e 90 i veicoli controllati. Tre le sanzioni al Codice della strada elevate. Questo il bilancio degli ultimi controlli straordinari della polizia di Stato predisposti dal questore, per la prevenzione dei reati predatori, spaccio di stupefacenti e finalizzati al rintraccio di cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale.

L’attività straordinaria di controllo del territorio questa settimana ha interessato Piazza della Stazione, Piazza Indipendenza, via Nazionale, via Canova, via Caccini, il Parco delle Cascine, i giardini di viale Righi e zone limitrofe. Oltre ai luoghi di aggregazione, sono stati effettuati controlli anche in un centro scommesse. Impiegati equipaggi delle volanti e personale del Reparto Prevenzione Crimine, con l’ausilio di unità cinofile e operatori del locale Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica, operativi nelle zone di interesse ed esclusivamente per le attività di prevenzione e repressione straordinarie predisposte a presidio delle aree più sensibili della città e dei luoghi di aggregazione di soggetti dediti ad attività delittuose.

