Corpus Domini 2025 a Fucecchio con il Vescovo Giovanni per la Pace nel mondo

Il Vescovo Giovanni Paccosi sarà anche quest’anno con la nostra Comunità di Fucecchio in occasione della Solennità del Corpus Domini. Presiederà, domani 22 Giugno alle ore 9:30 in Collegiata la Solenne Concelebrazione Eucaristica e la Processione assieme ai sacerdoti della Città e dell’Unità Pastorale. Alla celebrazione, animata dai Cori dell’U.P., parteciperanno i bambini della Prima Comunione delle nostre Parrocchie.

Che il Corpus Domini a Fucecchio sia la più bella fra tutte le feste religiose che vi si vivono è cosa risaputa, la sua storia è antica, i più anziani la ricordano come la massima espressione della Chiesa in cammino con Gesù per le vie della Città, lo “stuolo orante e prono” al passaggio del Cristo presente “ascoso nei mistici veli”, il “cibo che all’alma fedele si dié”, è quel “Pane vivo disceso dal cielo che porta in sé ogni dolcezza”.

Saranno presenti il Vice Sindaco dott. Fabio Gargani con il Gonfalone e diversi amministratori, le Autorità militari, le Associazione cattoliche e civili con i loro labari, La Venerabile Arciconfraternita di Misericordia, il gruppo dei donatori di sangue Fratres, il Movimento Shalom, l’U.N.I.T.A.L.S.I., l’AVO, il circolo MCL, la Croce Rossa e la rappresentanza del Palio delle Contrade con tutte le contrade e i rappresentanti del CDA.

Un ringraziamento veramente sentito vada al gruppo Scout di Fucecchio non solo per per il servizio attento e prezioso che svolgono non solo in questa bellissima circostanza ma anche perché quest’anno ricorre il 75° anniversario della fondazione del gruppo di Fucecchio.

La bellezza del passaggio di Cristo per le strade del centro storico è avvalorata dalla cornice floreale che ne esalta la Presenza. La locale pro-loco “capitanata” da Francesco Dei e Marzia Mori con lo staff degli infioratori, coordina come sempre i lavori dell’accurata infiorata.

La processione, dopo aver percorso lo storico percorso, si concluderà nella Chiesa di Santa Maria delle Vedute e, subito dopo, il Vescovo Giovanni rientrato pochi giorni fa proprio dalla terra martoriata di Gaza, racconterà presso l’oratorio le vicende terribili che i suoi occhi hanno visto e ci illustrerà anche la destinazione della Carità che la nostra comunità ha raccolto in occasione del Concerto per la Pace del Liceo Musicale Carducci di Pisa e altre iniziative di associazioni e scuole.

Fonte: Ufficio Stampa

