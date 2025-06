Festa al circolo di Fibbiana, primo evento dalla riapertura con cena e dj set

Il Circolo Arci di Fibbiana (Montelupo Fiorentino) ha recentemente riaperto e messo in cantiere una serie di eventi inaugurali. Oggi, sabato 21 giugno, dalle ore 18 fino a tarda notte si terrà il “Fibbiana Avant Garde”, una serata a base di musica con il DJ Set organizzato da C.L.J & XYMON. Per tutti gli avventori è prevista anche la possibilità di restare a cena con due tipologie di menù a persona: quello a 15 euro che prevede vino, antipasto, giro pizza e caffè, oppure uno a 12 euro solo giro pizza. A mezzanotte è prevista una spaghettata per tutti! Per chi non lo sapesse la Casa del Popolo di Fibbiana si trova in via Borgo dei Guerri al civico 2. Questa occasione sarà un momento di ritrovo per far partire le attività del Circolo, in attesa di altri eventi estivi che sono in cantiere.

Fonte: Ufficio stampa