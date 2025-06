Festa della musica a Montespertoli, gran finale con gli allievi della "Amedeo Bassi": partecipa anche il pubblico

Montespertoli anche quest’anno con l’Accademia Musicale e la Nuova Filarmonica “Amedeo Bassi” partecipa alla trentunesima edizione della Festa della Musica, una festa che in tante città italiane, come avviene in altre parti d'Europa, vuol trasmettere quel messaggio di cultura, partecipazione, integrazione, armonia e universalità che la musica riesce a trasmettere. Un grande evento che nel primo giorno d’estate porta la musica in ogni angolo delle città partecipanti, ogni tipo di musica in ogni tipo di luogo, anche insolito allo spettacolo, soprattutto nelle strade e nelle piazze.

Oggi, sabato 20 giugno, si conclude la serie di eventi che si sono svolti presso l’Accademia Musicale “Amedeo Bassi” in via di Montegufoni 25 a Montespertoli, con due appuntamenti musicali. Il pomeriggio, dalle 18.00 in poi, sarà all’insegna della musica Pop Rock con l’esibizione degli allievi di batteria e dei gruppi pop della scuola, alle ore 21,00 il gran finale con Musicainsieme, la curiosa Orchestraimprovvisa della scuola. La serata inizierà con l’esibizione del Quintetto “Amedeo Bassi” che proporrà un repertorio di colonne sonore di film e canzoni, a seguire i ragazzi del LaboratoriOrchestra, gli allievi della scuola e il pubblico si uniranno al gruppo dando luogo a una spumeggiante orchestra. Tutti sono invitati a partecipare con un proprio strumento oppure la scuola ne fornirà uno a tutti coloro che sono interessati a provare. Verranno proposti pezzi appositamente composti per l’occasione in cui ogni sezione di strumenti esegue facilissime melodie.

Gli appuntamenti sono sabato 20 giugno nel giardino dell’Accademia Musicale Amedeo Bassi, in via di Montegufoni 25 a Montespertoli. Gli eventi musicali, patrocinati dal Comune di Montespertoli, sono ad ingresso gratuito.

Fonte: Accademia Musicale - Nuova Filarmonica “Amedeo Bassi”

