Forza Italia Empoli per il futuro della piscina: "Incontro costruttivo"

"Incontro costruttivo sul futuro della piscina comunale di Empoli tenutosi a Viareggio ai margini dell’evento programmatico di Forza Italia, tra la delegazione empolese guidata dal segretario regionale Marco Stella e l’on. Paolo Barelli presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia e il presidente della Federazione Italiana Nuoto". Così inizia una nota, nella quale Samuele Castellaneta e Nicola Nascosti sottolineano l’importanza strategica di una piscina moderna e necessaria per le esigenze sportive dei cittadini del circondario. Proprio nei giorni scorsi, l'impianto è stato oggetto della richiesta di finanziamento del Comune al Bando Pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri sui Piani di Sviluppo.

Simone Campinoti e Claudia Ghezzi hanno ribadito la funzione sociale che potrebbe svolgere questo tipo di impianto una volta riqualificato, Barrelli ha evidenziato e garantito l’attenzione della federazione da lui guidata sulla Piscina Empolese e la sua centralità nel panorama sportivo regionale. Infine Stella e Samuele Spini ricordano che "grazie a questo Governo sono stati stanziate le risorse per finanziare questo tipo di interventi di riqualificazione urbana. Prossimo passo incontro a Roma per definire ulteriori dettagli in merito".

Notizie correlate