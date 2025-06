Gaza Palestina fuori fuoco, iniziative a Empoli per il popolo palestinese

Dal 27 giugno al 3 luglio prossimi Empoli accoglierà una settimana di iniziative pensate per sostenere il popolo palestinese, contro il genocidio in atto a Gaza e contro l’occupazione illegale della propria terra. Gli eventi si terranno principalmente al Chiostro degli Agostiniani, con alcune iniziative che si sposteranno nei circoli Arci della zona. L’organizzazione è della Cgil Empolese Valdelsa, il comitato Arci Empolese Valdelsa, Empoli per la Pace, con la collaborazione della Libreria Rinascita e il patrocinio del Comune di Empoli.

Al centro di questa settimana di iniziative due mostre promosse dall’associazione Gaza Fuorigioco-Palestina e Cgil Toscana che saranno aperte per tutta la settimana dalle 18 alle 22. La prima, dal titolo “Qui Resteremo” e allestita al Chiostro degli Agostiniani, è una mostra fotografica realizzata dai fotografi palestinese Abdul Akim Khaied, Abu Rayash e Iassan Rimawi e propone un viaggio nel dolore di Gaza e della Cisgiordania occupata. La seconda, dal titolo “Kufie” e allestita nel vicolo di Santo Stefano, è composta da illustrazioni di Vauro, Magnus, Crepax, Lorenzo Mattotti e Andrea Pazienza in solidarietà alla causa palestinese. Inoltre, al Chiostro sarà esposta un’opera realizzata ad hoc dall’artista Clet, che sarà poi messa all’asta.

Ecco il programma. Venerdì 27 giugno al Chiostro degli Agostiniani inaugurazione delle mostre dalle 18 e alle 21 incontro, introdotto dai saluti del sindaco di Empoli Alessio Mantellassi, con Qusay Abbas (YDD, in collegamento da Gerusalemme), Beatrice Cioni (attivista, che ricorderà Ali Rashid) e Gianluca Lacoppola (Cgil Firenze).

Sabato 28 giugno ci sposteremo al circolo Arci Ponzano per la cena sociale realizzata da alcune cuoche gazawi. La cena è in programma per le ore 20. Parte del ricavato andrà a sostenere le famiglie gazawi residenti sul territorio empolese. Per info e prenotazioni si può scrivere a info@arciempolesevaldelsa.it o al numero whatsapp 379 2599430.

Domenica 29 giugno al Chiostro degli Agostiniani alle 18.30 si terrà la presentazione del libro “Racconto di un muro” dello scrittore palestinese Nasser Abu Srour, attualmente detenuto nelle carceri israeliane. A presentare il libro sarà la traduttrice italiana Elisabetta Bartuli (docente di Letteratura araba contemporanea e Traduzione letteraria dall’arabo all’italiano presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia ) e Carla Cocilova (attivista settore internazionali Arci Toscana).

Lunedì 30 giugno alle 20.30 al Chiostro degli Agostiniani proiezione del film premio Oscar “No Other Land”. A seguire dibattito con Martina Valente, attivista di Operazione Colomba-Pax Christi a Massifer Yatta.

La chiusura della settimana ci sarà giovedì 3 luglio al Chiostro degli Agostiniani a partire dalle 18 con la tavola rotonda incentrata sulle testimonianze dalla Carovana a Rafah che si è tenuta poche settimane fa e che ha visto la partecipazione di giornalisti, parlamentari e rappresentanti di associazioni in solidarietà con il popolo palestinese. Parteciperanno Micaela Frulli (docente di Diritto internazionale presso l’Università di Firenze), Ilaria Masieri (operatrice umanitaria AOI) e una parlamentare presente alla Carovana.

Fonte: Ufficio Stampa

