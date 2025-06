Gravi criticità a Cascina: degrado, chiusura di una strada e disservizi telefonici

Maria Pia Morella, Commissario Lega Salvini Premier di Cascina, interviene su alcune criticità riguardo a cantieri stradali.

"Cascina sta vivendo una situazione di crescente degrado e abbandono, - dice Maria Pia Morella - con numerosi lavori mai eseguiti o lasciati incompiuti, che stanno causando gravi disagi ai cittadini. Questa mattina è stata segnalata la chiusura di via Simone da Cascina, strada importante dove risiedono famiglie e sono presenti attività commerciali. I Vigili del Fuoco sono intervenuti a seguito del crollo di alcune mura antiche, provvedendo a chiudere l’accesso per motivi di sicurezza. Le mura in questione rappresentano un importante patrimonio storico della città insieme alle varie Torri presenti nel territorio, ma sono da tempo abbandonate e prive di manutenzione, esposte a un degrado inaccettabile. È indispensabile che vengano avviati immediati interventi di tutela e restauro."

"A questa situazione prosegue la Commissaria della Lega - si aggiunge un grave disservizio: da diversi giorni il numero della Polizia Municipale non è funzionante, ostacolando le segnalazioni e le richieste di intervento da parte dei cittadini. Chiediamo con urgenza all’amministrazione comunale di attivarsi per risolvere queste problematiche, con interventi immediati e concreti, per garantire la sicurezza, la vivibilità e la tutela del patrimonio storico della nostra città. Non possiamo permettere che Cascina continui a deteriorarsi, esponendo i cittadini a rischi reali e compromettendo la qualità della vita di tutti."

Fonte: Ufficio Stampa

