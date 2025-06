In fiamme sette motorini e danneggiate tre auto, che si trovavano nelle vicinanze. È successo questa notte a Firenze, in via Corcos, dove intorno alle 3.30 sono intervenuti i vigili del fuoco di Firenze Ovest e le forze dell'ordine. Nell'incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, sette ciclomotori sono andati distrutti e tre macchine parcheggiate vicine hanno riportato danni dall'irraggiamento delle fiamme. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

