Incidente in moto a Martignana di Empoli, grave 25enne

Grave incidente ieri sera nelle campagne di Martignana, frazione di Empoli che si collega a Montespertoli. Intorno alle 21.30, in via delle Coltelline, un ragazzo di 25 anni è caduto dalla moto riportando da quanto si apprende, un trauma cranico. Non è nota la dinamica dell'incidente che ha coinvolto il giovane centauro, soccorso sul posto dai sanitari inviati dal 118 con un'automedica e due ambulanze. È seguito il trasporto d'urgenza, in codice rosso, al pronto soccorso Cto dell'ospedale Careggi di Firenze.

