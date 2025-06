Incidenti in piscina e alla gara di pattinaggio, soccorse due 14enni a San Miniato

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 20 giugno, a San Miniato due giovanissime coetanee di 14 anni sono rimaste coinvolte in due incidenti distinti. Il primo nel pomeriggio avvenuto in piscina, intorno alle 17, dove la ragazza dopo essere scivolata ha sbattuto la testa riportando un trauma cranico, mentre quasi nello stesso momento in un'altra piscina a Montaione una bambina di 6 anni è stata soccorsa dopo essere caduta.

Più tardi, alle 19 circa, una giovane pattinatrice è stata soccorsa all'impianto sportivo de La Catena dove si stavano svolgendo le gare del campionato italiano di pattinaggio. L'atleta 14enne sarebbe caduta riportando sempre un trauma cranico e, da quanto si apprende, sarebbe stata cosciente durante le operazioni di soccorso. Sul posto sono intervenute un'automedica e un'ambulanza che hanno trasportato la ragazza in codice rosso all'ospedale San Giuseppe di Empoli.