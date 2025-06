Incrocio chiuso a Spicchio per lavori alla rete elettrica

A Spicchio (Vinci), modifiche temporanee della viabilità per intervento alla rete elettrica: incrocio fra Via Nazario Sauro e Via C. Menotti, dalle 1.00 di domenica 22 giugno alle 6.00 di lunedì 23 giugno: interdizione al traffico

A causa di un intervento alla rete elettrica, si comunica che l'incrocio fra Via N. Sauro e Via Menotti , a Spicchio sarà interdetto al traffico dall'1.00 di sabato 22 giugno alle 6.00 di lunedì 23 giugno.

La distribuzione dell'energia elettrica nella zona verrà garantita, salvo eventuali imprevisti

Fonte: Ufficio Stampa